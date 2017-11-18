「跳街舞、不動武」嘉義50位學子拍攝反霸凌影片

2017-11-18 13:15

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕校園霸凌的問題對學子造成殘害，嘉義縣、市共15所高中職近50位學子結合在地資源創作「跳街舞、不動武」反霸凌影片，今天上午在拍攝場地嘉義文創園區進行首播。4分鐘多的影片，結合自創的饒舌歌，以Breaking舞風呈現霸凌者的凶狠及傲氣，現代街舞的編排展現被霸凌者的難受，最後以Hip-Hop舞風展現出陽光正向能量，期待讓大家感受街舞所帶來滿滿的愛及能量，一起向霸凌說不。

台灣街舞藝術協會理事黃柏盛表示，自己曾遭受霸凌，直到開始跳舞成了人生轉淚點，找回自信，因此結合嘉義學子及在地資源包括行政院雲嘉南區聯合服務中心、黃敏修土木技師事務所、嘉市小英之友會、嘉市議員莊豐安服務處、嘉市九華山地藏庵等團體拍片，希望藉由這支影片讓校園不再傳出霸凌事件。

饒舌曲詞創作林益興說，曾經聽到一句話印象深刻，「沒有一滴雨認為是自己造成了洪災。」或許是那些霸凌別人的孩子們不了解嚴重性，霸凌最根本的問題在於教育改善，創作這首歌希望讓大眾重視霸凌問題嚴重，也盼幫助被霸凌者走出陰霾。

導演錢威達說，網路普及後，霸凌問題變得更加嚴重，他小時候曾是被霸凌與霸凌者，透過這支影片表達每一個人都可以成為與被害者站在一起的夥伴，需要的不是復仇，而是一份溫暖，藉由舞蹈表演方式，傳達「跳街舞、不動武」意念。