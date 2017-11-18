台北秋季玫瑰展開幕 700品種爭奇鬥豔

花博公園新生園區的秋季玫瑰展今起開幕。（記者黃建豪攝）

2017-11-18 12:41

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市花博公園新生園區的「秋季玫瑰展」今天上午正式開幕，從11月18日至12月1日止，將有為期兩週的玫瑰展、畫作展與樂團表演，園區內共有700多個品種的玫瑰花爭奇鬥豔，而士林官邸從下週11月25日起，菊花展也將結合電影藝術接力開展。

新生園區的台北玫瑰園由2010年起栽培玫瑰，經歷整地、換土、試種等過程以及台灣夏季高溫、颱風等挑戰，逐步修正栽培方式及硬體設備，並逐年增加蒐集品種，才經營出以多樣品種展示為主的台北玫瑰園，雖每個品種只有1、2株，但品種多達700種以上。

圓山公園管理所主任林賢達表示，歷經7年經營，台北玫瑰園已發展成熟，迷你玫瑰、灌木玫瑰、蔓性玫瑰、豐花玫瑰及雜交茶香玫瑰等以景觀手法多層次栽植於園區，並有牽引攀附拱門花架的蔓性玫瑰抑或是接嫁的樹玫瑰等技術呈現。

圓山公園管理所玫瑰達人陳主奉則指出，除台北玫瑰園外，新生園區還有新闢的古典玫瑰園區，以栽植茶香玫瑰及古典玫瑰為主，不同於台北玫瑰園的多品種，古典玫瑰區同一品種有10至20株群聚，產生不同色塊的方式，如花海般呈現。

而下週將開幕的2017士林官邸菊展，將以 「眾星雲菊」為題，將菊與電影藝術結合，以菊花盛宴呈現電影經典場景融入展區佈置，例如士林官邸園區節點佈置的「蟲蟲危機」，是以颱風災後的風倒木，回收再利用共創一個昆蟲與菊花的熱鬧場景；另外「不能說的秘密」則以高度4.5米的鋼琴綠雕呈現電影的主軸，利用鋼筋焊接組成鋼琴結構可謂是個浩大工程，再利用各色菊科草花妝點佈置。