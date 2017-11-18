銅鑼杭菊節登場 賞花人潮擠爆九湖台地

苗栗縣銅鑼鄉杭菊盛開，有些民眾全家出動在杭菊花海前留念。（記者張勳騰攝）

2017-11-18 12:25

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣銅鑼鄉杭菊及芋頭進入盛產期，「銅鑼杭菊芋頭節-菊祥如芋」活動，今天及明天在九湖台地登場，雖然天空不作美，但民眾熱情不減，賞花人潮湧現，連旅行社也將賞杭菊花海列入景點，大批遊客湧入爭先拍照，擠爆銅鑼九湖台地周邊道路，賞花到12月上旬結束。

今天開幕儀式首先由「妤芊舞蹈團」演出「花團錦簇」，帶來喜慶氛圍，隨後在苗栗縣長徐耀昌、銅鑼鄉長謝其全、代表會主席李瑞廷、銅鑼鄉農會理事長張正秋、總幹事曾義孝等貴賓將鮮採杭菊花朵分享遊客，宣告活動正式登場。

銅鑼鄉農會總幹事曾義孝指出，今年杭菊產量2萬多斤，每斤售價在1600元至1800元之間，由於銅鑼杭菊推行無毒農法耕種，並通過農藥零檢出規範，呼籲消費者購買杭菊時請認明「銅鑼鄉產地團體商標」，或直接向銅鑼鄉農會訂購，避免進口杭菊混充，以確保台灣在地安心農產。

銅鑼鄉農會推廣部主任葉金城說，今年杭菊種植面積約50公頃，杭菊花季較短，花期約至12月上旬，欲前往賞花民眾應把握時機。

今天雖然天雨，仍湧入一波波賞花人潮，有些全家出動，紛紛在杭菊花海前合影留念，杭菊田間的各式稻草人也很吸睛，妝點田間景致。

會場除有苗栗縣各農會特產展售，芋頭攤位也大熱賣，主辦單位活動期間準備芋頭米粉及仙草雞湯各1000份，讓遊客品嘗在地美味。

杭菊花海的稻草人也很吸睛，賞花民眾一起入鏡留念。（記者張勳騰攝）

銅鑼杭菊盛開，一波波遊客湧入拍照留念。（記者張勳騰攝）

銅鑼家政班以芋頭入菜，各式料理令人食指大動。（記者張勳騰攝）