科大土木系卻招餐旅群學生 少子化招生亂象多

黃昆輝教授教育基金會今日舉辦「當前台灣技術與職業教育問題與對策研討會」，建國科技大學校長陳繁興以「技職學生實作力的培養」報告。（記者簡榮豐攝）

2017-11-18 11:49

〔記者林曉雲／台北報導〕少子化問題嚴重影響技職教育發展，建國科大校長陳繁興今天在黃昆輝教授教育基金會舉辦的「技職教育問題與對策研討會」分組討論時表示，科大招生一個系可以招三個群，但實況非常混亂，從簡章上可發現土木系招餐旅群、財經法律系也招餐旅群，對教學會有很大影響，研議小組建議短期可加考術科筆試，使有實作經驗的學生可得高分，並汰除專業屬性不合的考生。

研討會進入小組討論階段，分為「當前產業缺工技術職種人才的培育」、「技職學生實作力的培養」、「技職學生的激勵及價值觀的重建」、 「技職學校師資素質的提升」及「技職準備教育的分工」5組，在「技職學生實作力的培養」小組中，建國科大校長陳繁興進行小組報告。

陳繁興表示，有實作力就有就業力，有實作力就有創新力，優秀的人才來走技術，才能突破才能創新，但在考試領導教學情況下，使技職學生的實作力愈來愈受影響，升學考試以筆試為主，高職生上課時也因此強調考科，不重視非考科，教育部要求測驗中心，推甄時至少要有面試、實作，問題在於現在的學生愈來愈少，科大招生量又這麼大，私立科大「求過於供」，國立大學考實作，學生會參加，如果要學生交500元去考私大的實作，寧可去選其他學校。

陳繁興也表示，因技專校院招生策進總會規定，各招生科系可自行選擇三個類群考生，做為生源對象，導致許多系科不論學生背景，例如土木工程系或財經法律系選擇「餐旅群學生」、表演藝術選擇「資電群學生」...，在學生背景差異如此大的情況下，教學上一定有相當的困難度，尤其是專業領域課程，更遑論教學品質或教學目標的達成。

此外，技術最高級雖是技術創新，但陳繁興強調，技術基礎仍是非常重要，即使是高科技無人駕駛車，輪胎破掉也是要補胎，但即將實施的108年新課綱，卻大幅縮小專業技術課程的授課時數，例如馬達控制8個單元只有24小時授課時間，對照美國是花4年、2千小時，我們的時間太短了，研議小組認為技職的課程架構需要被重新檢視，高職應強調「基礎工」，往上升學時才能繼續發展專業。