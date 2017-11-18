超越勝負的比賽！抗癌小鬥士最後一棒衝刺 全班陪他跑

同學陪著紹華（背心22號）跑100公尺。（記者林國賢攝）

2017-11-18 11:36

〔記者林國賢／雲林報導〕雲林縣石榴國小抗癌小鬥士紹華今天向醫院請假2小時，回校參加大隊接力，全班陪他一起完成100公尺衝刺，祝福他戰勝病魔，回到學校求學，健健康康參加畢業典禮。

「紹華，加油！紹華加油」紹華接過同學紅色接力棒響起最熱烈的加油聲，全班同學聚集在他的身旁陪跑，陪伴同學抗癌的心早已超越勝負，超過終點線時，來賓與同學都紅了眼眶。

跑完全程後，紹華在同學們陪伴下上台領取「最佳勇氣獎」，他說，有點喘，「但是我想跟大家一起跑」會更努力抗癌，早日回到學校與同學們一起打球、一起唸書。

紹華在五年級寒假被診斷罹患血癌，往返醫院、住家艱辛抗癌，已經進行9次、每次1個月療程。

紹華的媽媽說，紹華原本是開朗活潑的小孩，這一年多來進出醫院，也不能玩最愛的球類運動，還要忍受化療造成的身體不適，但他卻比大人都要堅強，有時還會安慰她，說他一定會趕快好起來，讓爸媽老師不必再為他擔心。

今天學校舉行運動會，在醫院接受第九次療程的紹華在家長會長臉書上表達想參加國小最後一次運動會的意願，還留下一張哭臉，全校親師開始總動員幫他圓夢，最後醫師勉強同意讓紹華請假2小時。

小華的班級六年丙班為了讓小華有參與感，決定讓小華跑大隊接力的最後一棒，校長蔡龍頒發「最佳勇氣獎」的獎牌，鼓勵他打敗病魔，早日回到學校與同學一同學習。

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