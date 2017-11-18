中市知名藍色公路道路指示不清 遊客找得滿肚子火

2017-11-18 11:23

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市知名的「藍色公路」，吸引很多人前往，但對外來遊客而言，要前往藍色公路可能是件很傷腦筋的事，因看不到任何道路指示牌而迷路，有遊客呼籲中市府能設置道路指示牌；交通局長王義川表示，會前往設置。

台中市有一條相當知名的「藍色公路」，位在大肚區自由路旁，可連接到大肚萬里長城步道、龍井區遊園路一段及南屯的望高寮，也可通往烏日區的一家知名溫泉飯店。

藍色公路因為路燈在晚上會發出藍光，而且可遠眺海洋、市區，又可接通各個景點，因此相當知名，不管白天或晚上都有很多人會經過此路，或者停留觀賞景觀。

由於藍色公路名聞遐邇，很多外地遊客看到網路上一些部落客的介紹，就想前往看看，但卻因為沒有道路指示牌，花了很長時間才找到。

就有一位遊客找不到藍色公路，他表示出門遊玩會先上網查地圖，很少用導航，日前跟朋友到台中市玩，想順便去藍色公路看看，便先做功課，依據地圖所顯示走台一線。

但是他開車開到大肚自由路，卻看不到華南路或者「藍色公路」的任何道路指示，車子甚至開到沙田路也看不到相關資訊，他再返回自由路，還是未看到華南路或者是藍色公路的道路指示牌，只看到其他小小的路牌。

最後，他不得不開導航，才知道他已多次經過，原來華南路口設置的是往台中市市區的指示。

他覺得很離譜，因為藍色公路是很知名的道路，竟沒有道路指示牌，建議市府要趕快設置，否則會更多外來客跟他一樣，只能在自由路不停的來回找路。

也有民眾反映，向上路長達9段，但到了過了6段後，就沒有道路指示牌，根本不知道開到第幾段。

同時，從西濱快速道路要轉到向上路，也沒有道路指示牌，對外地遊客而言，很容易就錯過，直接往前衝，民眾認為，即使在偏遠地區，會用地區名為道路指示，但建議在大路口，還是要設置道路指示牌，以免外來遊客迷路。

交通局長王義川表示，由於該路段已屬交通部管理範圍，會向交通部建議。