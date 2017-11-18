南華大學校長：台灣技職生實作力一落千丈 國際賽表現慘

2017-11-18 10:41

〔記者林曉雲／台北報導〕前教育部政次、南華大學校長林聰明今天在黃昆輝教授教育基金會舉辦的技職教育問題與對策研討會中致詞時表示，今天的研討會如同技職教育的國是會議，企業缺工非常嚴重，但年輕人找不到工作，產學落差非常大，技職強調實作力，以前他擔任職訓局局長帶團出國比賽，台灣成績耀眼，但今年在國際技能競賽，我國只拿到10面獎牌，中國以前不堪一擊、不入流，今年卻拿到30面獎牌，我們只有人家的3分之1，參加此國際賽的技術能力要非常專精，還要比創意和體力，過去還不錯，現在學生一落千丈，我國技職學生的實作力在國際比賽中表現那麼慘，值得技職學者專家注意。

林聰明表示，從以前到現在，政府推動很多技職教育改革政策，發現有些技職體系教授沒有實務經驗和能力，會被在職學生考倒，扭曲了實務導向教學，以前學校的設備也很老舊，都需要加強改進。

不僅如此，林聰明表示，技職學生的人文素養需要加強，技職體系畢業生進入公司之後的升遷幅度比一般人少，他們與雇主討論時發現，技職生的語文能力較差，溝通能力有障礙，成為升遷時的阻力；創意發想也有待改進，他曾任雲林科技大學校長，一度招收二流30位高中生，高職生基礎設計不錯，大一下學期舉辦主題創意比賽，讓高中生和高職生競賽，本來期許高職生有3年經驗、表現會比較好，沒想到高中生的構想海闊天空比高職生優秀，難道是技職課程出了問題？

林聰明也提及互聯網發展快速，一日千里，擔憂我國學生是否能跟得上，大趨勢作者提及，5年、10年之後，50％工作會被取代掉，跨科技結合非常重要，這一點也提供大家參考。

對於職業證照制度，林聰明表示，過去非常多的同學拿到乙級丙級證照，但有些證照已與時代脫節，勞動部應全面盤點證照種類，以確實反映技術實力，證照必須與業界需求結合，德國學生為何拿到證照就可以昂首闊步，不會輸別人、到處受人尊重，國內卻因無法結合業界需求，使技職體系學生反而矮人一截，因此職業證照必須整合且與時俱進。