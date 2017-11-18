缺人才人力 黃昆輝基金會辦技職研討會200多人獻策

2017-11-18 10:39

〔記者林曉雲／台北報導〕黃昆輝教授教育基金會今天召開「技職育才、產業躍升」當前台灣技術與職業教育問題與對策研討會」，全國各地200多名學者專家與會，基金會董事長黃昆輝表示，近年來技職教育存在「供需失調」與「學用落差」兩大問題，教育結構與產業人力的需求脫節，造成「青年高失業、企業高缺工」雙高現象，導致青年學生苦悶無助，對未來就業前途感到失望。

黃昆輝表示，今年3月基金會舉辦一項「重要教育議題民意調查」，調查結果顯示：受訪民眾認為在各級各類教育中，「技職教育」最不受政府重視；10月針對技職教育做了民調，結果顯示，受訪民眾同意「目前學生就讀技職院校是有前途的」，佔75.7％，顯示民眾對技職教育的觀感在改變，技職教育已受到國人的重視，技職教育確實有徹底檢討、積極改革之必要。

黃昆輝表示，基金會深知技職教育對國家建設、經濟發展影響甚大，也非常關切技職教育問題的嚴重性，期望略盡棉薄之力，研提具體改革建議，共同為促進我國技職教育而努力，因此基金會自今年4月初起即組成研究團隊，積極探討技職教育亟待改進的議題，主要有5項：（1）當前產業缺工技術職種人才的培育；（2）技職學生實作力的培養；（3）技職學生的激勵及價值觀的重建；（4）技職學校師資素質的提升；（5）技職準備教育的分工，經密集研討，包括技職教育工作小組會議6次、議題研發聯席會議6次及分組議題專家座談30次、共44場次會議，已提出初步研發成果。

黃昆輝表示，基金會為博採周諮，特別舉辦研討會，進一步邀請各界專家學者參與研討，以發揮集體智慧，提出修正意見，最後綜合彙整，將提出短、中、長程改進對策，供為政府、產業及學界參採。會中亦邀請教育部長潘文忠、勞動部政務次長施克和、南華大學校長林聰明及中華民國工業協進會台灣省工業會理事長葉政彥，基金會主要捐助人、寶佳機構創辦人林陳海先生等人參加。

黃昆輝強調，希望技職教育能逐漸步上正軌，達到技職育才，產業躍升之目的，今天研討會不是各說各話，全國各地趕來台北的專家學者會提出意見，大家站在教育部的旁邊支持技職改革。