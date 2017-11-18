台灣人為何喜歡鞭刑？ 教授分析後反酸「台灣最美風景」

2017-11-18 10:25

〔即時新聞／綜合報導〕日前網友在國發會公共政策網路參與平台提案，建議對酒駕累犯以及性侵、虐童者追加「鞭刑」，目前已成案，行政院政務委員唐鳳將召開會議討論。台大法律系教授李茂生則在臉書探討台灣人為什麼喜歡鞭刑，並諷刺台灣人真的是好善良，真的是最美麗的風景。

台灣人為什麼喜歡鞭刑？李茂生在臉書上分析，有人說台灣人習慣從小被打到大，但體罰與鞭刑仍有質與量方面的極大差異，應該不能這樣理解。

那麼羞辱呢？李茂生認為，羞辱應該要搭配上公然的要件，不僅是公然執行，且還要在身體明顯的部分留下烙印，這樣才有效，大部分主張鞭刑的，沒有主張公然執行，而且羞辱的話，比起鞭刑，烙刑應該是CP值更高。

那麼怕痛呢？李茂生說，給予痛苦，抑制惡行的方法多得是，不見得一定要用鞭的，所以好像這個理由也不充分。

他說，污穢的清洗這說法或許有點道理，亦即人的皮膚是分開自我與外界的界線，身上所有的洞，除了有特殊理由，幾乎都是用來排出體內的污穢的，用鞭刑打到皮開肉綻，然後令壞人的邪惡從綻開的皮膚流出體外。

「原來如此，台灣人真的是好善良，真的是最美麗的風景」。李茂生酸說，主張鞭刑，並非殘酷表現，反倒是協助惡人使其能將體內的邪惡排出體外，「台灣人真的是有善心，連壞人都願意協助他淨身。說什麼台灣人嗜血，這真的是無恥的侮辱」。