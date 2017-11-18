昨秋老虎發威宛如夏天 吳德榮：今氣溫劇降明像冬天

氣象專家吳德榮表示，今起氣溫驟降越晚越冷，明天低溫更將降至15度左右，提醒民眾備妥防寒衣物。（資料照，記者簡榮豐攝）

2017-11-18 09:46

〔即時新聞／綜合報導〕昨（17日）秋老虎發威，全台各地天氣晴朗，西半部多數地區高溫都在31度以上，宛如夏天，氣象專家吳德榮表示，今起氣溫驟降，越晚越冷，明天低溫更將降至15度左右，提醒民眾備妥防寒衣物。

吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄指出，受東北季風及冷空氣南下影響，今北部、東北部為有雨的天氣，氣溫遽降越晚越冷，明天（19日）北台灣為高溫僅在17、18度左右的濕冷天氣；中部地區今起雲量增多，有零星短暫雨的機率；南部所受影響較輕微，雲量稍增氣溫稍降。

吳德榮表示，下週一、二（20、21日）冷空氣減弱，北台灣有局部雨勢，白天高溫落在20至22度，仍為濕涼的天氣；中南部天氣穩定，日夜溫差較大。下週三、四（22、23日）另一股冷空氣南下，強度與目前這波相近，北台灣再轉冷，北、東北部有局部雨，沿海地區最低溫將再度下探16度；中南部為日夜溫差大的穩定天氣。

此外，原位於南沙島東方海面的熱帶性低氣壓已於上午8時正式成颱，為今年第25號颱風「鴻雁」，中心位置位於北緯11.3度，東經114.7度處，現正以每小時21轉24公里速度向西進行，中央氣象局預估，「鴻雁」未來將直撲越南而不會侵台，外圍雲系對台亦無影響。