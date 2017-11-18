第25號颱風「鴻雁」形成！ 朝越南前進

今年第25號颱風「鴻雁」在今天上午8時形成。（圖取自氣象應用推廣基金會）

2017-11-18 08:44

〔即時新聞／綜合報導〕南沙島東方海面的熱帶性低氣壓增強為今年第25號颱風「鴻雁」！

中央氣象局指出，在南沙島海面上的熱帶性低氣壓，於今天上午8時發展成今年第25號颱風「鴻雁」，未來將直撲越南，對台灣不會有直接影響，氣象局預估，鴻雁的外圍環流也不會影響台灣。

美國颱風聯合警報中心在今凌晨2時已發布在南沙島東方海面的熱帶性低氣壓為「輕颱」，但當時還未命名。