越晚越冷！明天下探15度 下週冷高壓一波波來襲

今天開始北台灣氣溫一路溜滑梯。（資料照）

2017-11-18 06:36

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局表示，今天鋒面通過加上東北季風增強，天氣轉為濕冷，北台灣、南部山區會有降雨的情形。

氣象局表示，今天早上新竹以北、基隆北海岸就會有降雨的情形，中部以北、東半部地區及南部山區也陸續轉陰雨，尤其是北部及東北部地區降雨最明顯，很可能會有雨時長的瞬間大雨。

溫度方面，清晨開始北台灣天氣將會開始下降，到了中午左右，氣溫將會僅剩21至22度，晚間到明天清晨更會下降到15至17度，不過中南部及花東白天高溫大約還是在25至29度。但下午過後也會轉涼，深夜低溫也會到20度以下。

下週開始幾乎每2、3天就會有一波北方冷高壓勢力南下，各地早晚偏涼，白天氣溫回升的幅度不大，明天是這波冷空氣影響最明顯的時候，北台灣低溫將下探15、16度，中部與花東約在17至19度，天氣為濕冷的狀況。

由於東北風明顯增強，今天上午起台南以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及澎湖、金門、馬祖沿海、空曠地區及鄰近海域將有9至11級強陣風，沿海風浪明顯偏大，浪高可達4至6米。

今天雲嘉南紅色警示，馬祖、金門、中部及高屏橘色提醒，指標污染物為PM10及PM2.5，其餘為良好至普通；風速增強，雲嘉南局部地區出現揚塵。

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