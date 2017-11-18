11/18 各報重點新聞一覽

2017-11-18 06:52

自由時報

2012馬吳後援會 設在慶富

承攬獵雷艦案的慶富造船爆發嚴重財務問題且涉及詐貸案，慶富董事長陳慶男父子在馬政府時期至少五度進入總統府，雙方關係引發關注。總統府前副秘書長熊光華昨受訪時，被問到二○一二年的馬、吳競選正副總統經濟後援會辦公室，是否設在慶富集團總部大樓？對此，熊光華坦言，很接近事實，他在國民黨高雄市黨部主委任職時見過陳慶男，但沒深交。

詳見2012馬吳後援會 設在慶富。

永不放棄 八仙傷者克逆重生

「我絕不輕言放棄，奇蹟終於發生！」民國一○四年六月二十七日發生八仙樂園粉塵爆炸意外，摧毀許多年輕學子夢想，也讓當年僅二十五歲的陳培源人生一夕變調。陳培源因塵爆造成全身六十五％三度燒燙傷，整整昏迷兩個多月才甦醒，他靠著意志力與積極復健，努力克服雙手顫抖及無法久站問題，重新學走路，一年多後終於重返職場，他的毅力激勵無數傷友，獲頒今年新北市身障模範勞工。

詳見永不放棄 八仙傷者克逆重生。

陸委會研討會 中國2學者臨陣落跑

由陸委會主辦的「兩岸經貿交流回顧與前瞻」國際研討會昨日召開，原有兩位中國學者預定出席並擔任兩場次的主講人，但承辦研討會的商業發展研究院董事長許添財指出，這兩位中國學者昨天上午搭上他們安排的車子，但在到研討會場的途中，卻突然告訴司機不到會場，而且沒什麼理由，只說「接到消息不能去」，因此缺席。

詳見陸委會研討會 中國2學者臨陣落跑。

蘋果日報

地下補習班 害2童燒傷

台南市安平區一所招收國中小學生的小史塔克實驗室，無照從事安親及課後輔導，本月4日發生教師操作實驗不當，將酒精潑灑兩名國小學童身上且引燃，造成兩人燒燙傷，其中一人胸前達二度燒燙傷，還在成大醫院治療。台南市教育局遲至議員本周二關切才得知此事，開罰5萬並勒令停業，但懲處公文直到昨天仍未發出，有家長對此痛批：「市府放任縱容，太離譜！」

綠委控 熊光華喬台銀加碼聯貸

慶富案延燒，藍綠互咬對方是慶富背後靠山。綠委王定宇、蔡易餘昨說，總統府前副秘書長熊光華日前稱，與慶富董事長陳慶男在府會面，是為了基隆海科館陳情案，無關獵雷艦，但關鍵是2015年12月14日中午，熊找台銀前總經理蕭長瑞到總統府談聯貸案，當天下午又找行政院前秘書長簡太郎，才讓台銀聯貸金額提高至20億元。熊、蕭、簡昨均撇清指控，籲「有證據就直接拿出來送檢調。」

聯合報

花敬群：明年危老建物都更 目標500案1萬戶

行政院院會下周將通過都市更新條例修正草案，送立法院審議。內政部次長花敬群昨天接受本報系經濟日報專訪時表示，明年為台灣都更史上最關鍵的一年，內政部擬具計畫，先透過「都市危險及老舊建築物加速重建條例」拋磚引玉，目標五百案、一萬戶的量能；本會期力拚都更條例修正草案通過後，也將以「每年五百案」為目標，讓量能倍數成長。

拒酒測免罰9萬 交部槓法院

法官日前判民眾拒酒測的九萬罰鍰免罰，引發各方議論，台北高等行政法院前晚發出「酒測攔檢與人權保障界限何在？」新聞稿，指出人民沒有「無端」接受酒測義務，不是任何不服膺此警察威權的國民，均屬可疑酒駕之人。一直希望對酒駕零容忍的交通部，昨晚則反擊指出最近幾次法官判決寬鬆，深深打擊員警士氣與政府作為。

中國時報

抗議史上最惡修法 勞團12月23上街

行政院會通過《勞基法》修正草案，下周送立院進行初審，勞團痛批修法倒退30年，堪稱「史上最惡」，昨日動員近百人，聚集於立法院外抗議，要求立即撤回《勞基法》修正草案，其間一度與警方爆發推擠衝突。勞團呼籲全國勞工在12月23日站出來，一起反對修改《勞基法》。

海科館 最快12月12與慶陽解約

慶富案延燒，教育部管理的基隆海洋科技博物館也遭波及，由於其對外營運部分及新建海生館是與慶陽海洋（屬於慶富集團）合作，但預計5月13日啟用的BOT海洋生態展示館至今仍是一片工地，教育部昨日表示，最快12月12日海科館與慶陽海洋解約，請海科館準備承接對外營運。