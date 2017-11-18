殺手機器人惹議 要求管制呼聲高漲

2017-11-18 02:12

〔中央社〕聯合國有史以來首度針對全自動武器召開的會議今天落幕，專家警告指出，時間正快速流逝，應盡快為「殺手機器人」的使用訂定規範。

聯合國正面臨不斷升高的壓力，要求採取行動，因應可能很快就會派上用場的全自動武器系統，它們能在完全沒有人為控制下識別並摧毀目標。

歷時5天的聯合國特定傳統武器公約（Convention on Certain Conventional Weapons, CCW）會議，標誌著朝制定這類武器的管理規範邁出第一步。

大多為軍事預算及技術層次較低的22個與會國家，呼籲全面禁止，它們認為每一項攻擊行動都必須由人類做成決定，因此自動化武器在定義上屬非法。外交官指出，目前達成禁用條約的前景仍然暗淡。

但在總結會議討論的聲明中，推動禁用殺手機器人的倡議團體表示：「如今大多數國家都同意，必須對武器系統維持某種形式人為控制。」

紅十字國際委員會武器部門負責人勞蘭（Kathleen Lawland）透過電子郵件對法新社表示，現在的問題在於界定「實務上有效人為控制的意義」。

紅十字國際委員會並未要求禁止，但勞蘭警告，隨著技術快速進展，必須採取某種行動。

她說：「鑑於機器人武器系統快速發展，自主性也愈來愈高，紅十字國際委員會深信，我們迫切需要國際社會就設限達成共識，以解決基本的法律及道德疑慮。」