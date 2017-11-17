醫病》肺炎併發急性呼吸窘迫症 華僑國慶遊台救回一命

李姓華僑（左四）病癒出院，與家人一起感謝台灣醫療團隊救命。（記者蔡淑媛攝）

2017-11-17 23:31

〔記者蔡淑媛／台中報導〕74歲李姓華僑上月底隨國慶參訪團來台旅遊，感到勞累、咳嗽，第3天就發燒、喘不過氣掛急診，感染肺炎併發急性呼吸窘迫症候群，併發致死率達5成，肺部功能全面喪失，緊急插管並注射3種抗生素治療，才搶救回性命，今天病癒出院，感謝台灣醫療團隊救命。

收治病例的澄清平等醫院副院長、胸腔內科醫師許人文說，急性呼吸窘迫症候群的病程猛烈，會大範圍侵襲兩側肺葉，造成廣泛性肺泡受損，引發肺出血和肺水腫，喪失肺部功能，呼吸窘迫而死亡，治療後僅5成能存活，部分會肺部纖維化、臟器受損等後遺症。

許人文說，患者有高血壓、糖尿病，曾有20多年的吸菸史，加上年紀大，旅遊舟車勞頓，造成免疫力下降，讓細菌病毒有可趁之機，到院時發炎指數、白血球數量飆高、血氧量卻直直掉，X光檢查發現雙側肺葉已經白成一片，嚴重浸潤，廣泛性肺液滲出、肺泡細胞受損，病情嚴重，當天就插管收治加護病房。

許人文在患者細菌培養報告未出爐前，先進行複合式抗生素療法，使用非典型肺炎菌、抗流感病毒和廣效後線抗生素，涵蓋可能的致病菌，同時給予精準的呼吸器給氧治療，提升血氧並避免造成肺部壓力，患者一度血糖不穩、血壓低和腸胃道阻塞，都一一克服。

李姓華僑昨天病癒出院，肺功能已經恢復9成，將回美持續追蹤和復健。他說，一開始只覺得呼吸困難、喘不過氣，沒想到肺炎那麼嚴重，未來還要回台灣完成未完的旅程。

冬天到是肺病好發季節，許人文提醒，現在門診已多4成，千萬別輕忽感冒、呼吸喘和咳嗽，如果合併胸悶、發燒、呼吸困難，吃藥也無法緩解，就要趕緊就醫。