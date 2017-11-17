歐盟不解除漁業黃牌還嫌「罰太少」 漁民嗆要上街抗議

漁業三法修法衝擊漁界，又以東琉常見的百噸漁船居多。（記者陳彥廷攝）

2017-11-17 23:08

〔記者陳彥廷／屏東報導〕我國遭歐盟列為打擊「非法、未報告、不受規範（IUU）漁業」不合作第三國的警告名單（黃牌名單），至今超過兩年，漁業署尋求漁業「綠化」，今年1月20日「遠洋漁業3法」生效，原本預計9月歐盟人員來台觀察後就能除名，但歐盟反而拋出「尚待努力」，新法卻早已經形成內耗，引來漁界反彈。

歐盟對IUU國發出黃、紅牌，黃牌國須限期改善漁業管理，若轉紅，將禁止當事國家漁產輸歐盟，漁船也被禁入他國港口維修、卸魚。根據漁業署資料，台灣遠洋漁業平均年產量超過80萬公噸，總產值超過新台幣430億元，外銷比例更超過7成，若罰紅牌，衝擊非同小可。

為了從黃牌解套，漁業署推動遠洋漁業3法的15項子法今年上路，其中明訂重大違規樣態，但罰則翻以10倍計。東港、琉球最多的百噸以下漁船，讓分散在海上討海的小船漁民動輒遭罰數十萬至百萬罰單，猶如坑殺散戶，全國累積罰款已超4000萬元。

立委莊瑞雄說，嚴刑峻罰諸如國字船名只因在海上被青苔遮掩，就被罰60萬元，更大宗的則是新法上路不明瞭，致漏交卸漁報表等文件，這種行政程序被重罰，漁民反彈、陳情者與日俱增，且漁業署要求漁民準時預報，但同意卸魚的報表，卻發生過在預報3天後的晚間才送達，低落的效率無法因應，在在都難符比例原則。

歐盟人員9月來視察，臨去前卻以開罰件數僅去年同期3分之1，指漁業署若不嚴正執法，恐淪「玩假球」，但這個說法幾近激怒漁民，漁民不滿直批這是「進退失據！」船東坤仔批評，漁界因嚴刑而產生減少違規效果，漁業署卻不以此說法回覆，反遭歐盟倒因為果，預設漁民就得違規？他反諷，如此「神邏輯」，意即將來不違法，黃牌反而還得變紅牌？

台灣鮪延繩釣協會秘書長何世杰說，歐盟人員指稱案件變少是執法不嚴，漁界已盡力改善，卻不被放在眼裡，令人無奈。他坦言，歐盟不見紅又不撤黃的方式，難保不是歐盟以非關稅手段干預貿易和內政。

漁業署卻認為，新法罰則重，還要加強宣導，給漁民調適時間，而歐盟期盼台灣遠洋漁業管理能趁此機會做得更好，成為全球模範生，下月中旬歐盟會回覆書面意見，明年3、4月再派員來台。官員強調，遠洋漁業3法是未來解套黃牌的重點，將與業界共同努力撤除黃牌。

「1個字60萬元叫玩假球？」日前傳出漁民醞釀面陳南下屏東的行政院長賴清德，但後來並未成行，現在則不排除11月下旬要上街頭抗議，要政府正視國民生計及出海的國格問題，甚至還傳出有船東尋找管道轉籍漁船、公司，漁民直批：「要不是被當二等公民，誰要出走？」