跑友94狂！ 挑戰21小時從斗南跑到鵝鑾鼻燈塔

斗南「330間歇團」一群喜愛路跑成員挑戰21小時從斗南跑到鵝鑾鼻，今晚從斗南田徑場集合出發！（記者黃淑莉攝）

2017-11-17 22:40

〔記者黃淑莉／雲林報導〕斗南「330間歇團」熱愛路跑的成員，去年成功挑戰24小時內從斗南跑到屏東墾丁，成員今年再次挑戰自我，要跑到台灣最南端鵝鑾鼻燈塔，團員今天晚上從斗南起跑，沿著省道台一線一路南下，歡迎路人為選手加油！

330間歇團的「330」，代表成員的共同目標是全馬能在3小時30分內完成，間歇團則是不只練跑步，還要求速度，每週二晚上固定在斗南田徑場自主練習。

去年一次聚會，成員開玩笑說，「許多人騎單車到墾丁，我們來挑戰跑步到墾丁！」沒想到成員真的當真，還訂下自我挑戰目標24小時抵達，他們在去年10月兌現支票，而且21小時就達標。

330間歇團團長江志達說，去年的挑戰經驗，讓每個成員都留下深刻印象，抵達墾丁時，立馬相約每年都跑一次，而且要有新挑戰，今年目標是21小時跑到鵝鑾鼻。

連續2年參加的成員王榮生、李承鴻說，雖然不是比賽，但這樣的路跑很有意義，可以跟其他跑者一起挑戰自我，整個過程最困難的是正中午在30多度高溫裡跑步，其次是凌晨3、4點左右，那時候最想睡覺，不過，抵達目的地時，心情真的超爽！

今年新加入挑戰的李俊賢說，去年因為工作無法成行，今年不想再錯過，特別請假特別請假參加。

13名團員晚上在眾多陪跑好友助陣之下，從斗南田徑場出發，斗南鎮代會主席沈暉勛，鎮代、恩主公慈善會理事長顏忠義及許多鄉親都到現場為他們加油打氣。