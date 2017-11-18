竹北分局門口龍柏枯萎 問題不在風水在人

新竹縣竹北警分局大門右側的龍柏明顯枯黃，農業處勘查後也認為想要絕地逢生不太樂觀。（記者黃美珠攝）

2017-11-18 00:00

［記者黃美珠／竹北報導］新竹縣政府警察局竹北分局大門前左右，各有1棵樹齡都超過20年、相當約120公分高的龍柏樹。其中右側的近月原因不明整株枯黃，加上近期該分局轄下先有移工被警轟9槍殞命、又有消防員殉職等社會矚目案件爆發，基層議論是不是風水出了問題，沒想到經縣府農業處會診卻發現根本是人為管理出狀況，水澆不夠所致。

目前的竹北分局大樓落成啟用於民國88年7月，當時督工的員警們回憶，時任局長的葉坤福非常重視，特別精挑細選這2棵龍柏樹，不僅樹齡相仿、等高、外觀修裁得也很對稱，1左1右，猶如門神般衛持著竹北分局，因為坊間視龍柏為「吉祥樹」，所以這2棵龍柏是跟現在的竹北分局辦公廳舍同時一起屹立在竹北的街頭迄今。

大概2、3個月前，位於分局右側白虎邊的龍柏樹，原因不明其針葉開始枯黃，而且枯黃面積快速向下延伸。

該分局轄下從7月底開始，先是湖口榮光路上發生黑幫角頭疑因利益衝突以致命喪街頭，後來爆發鳳岡所員警逮捕逃逸拒捕移工過程中，開了9槍奪命的爭議。最近更有讓社會痛心的新工消防分隊小隊長林永軒殉職悲劇。

再加上層出不窮的詐欺案件、幫派、毒品問題等，使得基層員警情不自禁議論，懷疑會不會就是因為好端端的龍柏樹突然枯萎了的緣故？竹北警分局分局長吳文貴單純就護樹角度責成所屬邀請縣府農業處會勘診斷搶救。

但沒想到農業處會診後卻發現，枯黃的龍柏本身沒有任何的病蟲害，但整棵樹身只剩下最下端3分之1仍然翠綠，依照經驗判斷這類的針葉樹會這樣，主要就是缺水所致。

農業處表示，事實上龍柏缺水的問題在分局大門左側，目前看起來仍綠意盎然的龍柏樹身上也開始顯現。

他們進一步調查發現，這2樹明顯都欠缺管理和照顧，2樹樹下原本都有種草皮，只是左側的樹下現今光禿禿一片，研判是草皮枯死後，反而讓這棵龍柏因禍得福，保有青翠外貌，但實際修剪就發現，它的頂端也有針葉枯黃了。

至於已枯了的龍柏其樹下草皮生長茂盛，長了也沒修剪，天雨這些草皮自然就成倒伏狀，除把雨水導引到別處，或形成阻隔，讓雨水無法有效滲入土中讓樹根吸收。

所以農業處在兼顧觀瞻下，僅對2棵龍柏做簡單的修剪，對枯萎中的噴洒殺菌劑避免感染，另叮嚀分局勤於澆水。

但農業處官員直言，他們對枯萎的龍柏能否絕處逢生並不樂觀。研判這個觀察期要到農曆春節前後；如果能順利抽出新芽，就表示這棵龍柏還有救。

竹北分局副分局長嚴永銘說，該分局是全縣勤務最繁重的分局，所轄人口也是最多的，大、小案件自然也多，大門前的龍柏發生枯黃現象雖然讓人遺憾，但不致於迷信跟風水有關。

但是他也很納悶，分局確實有人力專責照料園藝樹木，否則樹木枯死應該是整體現象，不會只是1棵的問題。

新豐鳳凰天師壇道長葉金石說，龍柏除了名字帶龍，好種、不容易枯，怎麼種就怎麼活，所以被認為是吉祥樹，如果樹枯了，從風水的角度確實會讓人有運勢不好的疑慮。

他說趨吉避凶的方式很簡單，把枯樹連根挖掉，接著澆灑上適量的「第2遍洗米水」、再灑五榖種或五色豆，就能先後去掉晦氣、改用添糧納進福氣。

葉金石直言，很多機關種青松、梅樹，取其諧音「輕鬆」、「沒事」求平穩，這就像有人在家用花瓶插了梅、蘭、竹、菊祈求4平安是相同道理，但也都只是個人心理層面的安慰感而已，在風水學上未必有效。不過信者恆信，只要能讓自己心頭安寧，自然做起事情來也就格外順利、如意。

民俗文化研究者、退休國中老師黃有福說，傳統信仰男左女右，枯萎的龍柏在分局建物的右側白虎邊，這對分局裡面的女性同仁比較不好，化解的方法就是趕快再找類似大小、樹形的龍柏種回去即可。

相關影音

新竹縣竹北警分局大門口2棵龍柏1黃、1綠，引起各界關心。（記者黃美珠攝）

新竹縣政府農業處會勘後，把枯黃的龍柏下方草皮打開，噴了殺菌劑後叮嚀要加強澆水，才有保命的希望。（記者黃美珠攝）

竹北分局大門右側的龍柏樹葉大面積枯黃，農業處會勘研判能活命的機會不大，期待農曆年前後能出現轉機。（記者黃美珠攝）

新竹縣政府農業處前往會勘後把枯萎龍柏下方的草皮局部清開，好讓水份能順利滲入土壤中，幫助老樹保命。（記者黃美珠攝）

竹北分局門口右側明顯枯萎的龍柏樹。（記者黃美珠攝）

竹北分局左側的龍柏樹雖然看似常綠，但是農業處勘查後也發現頂端已經開始也出現枯黃現象。（記者黃美珠攝）