台南二期稻價遠低於去年 稻價回不去了

今年台南市二期稻作進入收割尾聲，稻價低於去年同期。（記者楊金城攝）

2017-11-17 22:08

〔記者楊金城／台南報導〕今年台南市二期稻作進入收割尾聲，收穫量不但歉收2成，目前100台斤濕穀的稻價約在1010、1020元，跟去年同期相比少了100元，稻價差很大。眼看稻價回不去了，不少農民抱怨說今年歹年冬，懷疑稻價被糧商把持，壓低收購價。

台南市直轄市米穀商業同業公會理事長黃麗琴說，全台種稻面積今年增加約3萬公頃，國人食米量又不升反降，不少農會、民營糧商現在都還有今年一期稻穀的庫存量，「還賣不完」，二期作稻價怎會高？

農糧署南區分署派員查勘今年二期稻作收割都了解現況，分署長姚志旺說，稻價由市場機制決定，另方面，因明年可能全面實施公糧收購、稻米直接給付「二擇一」，農民申請直接給付後將稻穀賣到市場的意願提高，因憂心市場稻穀多，糧商顧慮，可能影響出價買穀。

台南稻米產區後壁、新營、柳營、六甲、下營等地二期稻作，上月開始收割後，農民說，不管是農會或是糧商購買濕穀，開價都低於去年，目前11月中旬的稻價比去年低了100元，去年二期作收割尾聲時曾超過100台斤濕穀1200元價格，今年二期作「稻價回不去了」。

農會和糧商說，今年二期作稻穀品質不佳，又早收割，稻穀稔實不好，影響輾米率，稻價怎會好？農民有可能將稻穀轉回繳售公糧。