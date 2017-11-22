「磚」情於此 台灣老建築的過往歲月

林小昇研究日治時期建築，踏查各地，搜集被拆除的老建築紅磚。（記者臺大翔攝）

2017-11-22 07:30

〔記者吳書緯／台北報導〕不起眼的紅磚，原來藏有大學問！在日治時期，台灣生產的紅磚多會壓印商標，成為重要的時代建材特徵。知名建築部落格「林小昇之米克斯拼盤」的格主林小昇，鍾情於收藏壓印商標的紅磚，並透過收藏這些紅磚，砌出台灣建築的故事。

收藏歲月的痕跡

林小昇自2010年開始在自己的部落格分享老建築的故事，迄今已超過上百篇文章，內容包含官署、民宅與工業建築，也包括許多不是列名古蹟的建築，補足了許多建築的空白歷史。「我們住的這個地方，在過去曾經是什麼呢？」這是林小昇利用下班時間研究建築的動力。而專注日治時期，則是因為「這個時代最不為人所知，以前的政治氛圍不允許，學校也不會教，所以就想把它補齊」。

他善用當時的官方文書、報章雜誌報導，以及二戰時美軍對台灣的航照，對一棟棟老建築的前世今生抽絲剝繭，以深入淺出的筆法介紹建築的來歷和特色。他在踏查各地老建築時候，不免見到建築物拆除的現場，做為日治時期建材特徵的「煉瓦」（紅磚）俯拾即是，因此開啟了他收藏煉瓦的道路。

台灣製磚的歷程

林小昇說，磚是建築中不可或缺的材料，台灣自荷治時代開始製磚，歷經明鄭時期與清代，但早期台灣的紅磚採人工濕式製作，製磚速度慢，且易受天候影響、不利控制品質，磚塊上也不會壓印商標，規格大小不一。日本自明治維新之後，引進西方建築技術，日文的煉瓦（れんが）一詞即是指紅磚，「煉」代表著「燒製」、「鍛鍊」之意，規格也進行標準化，商標固定壓印在面積最大的那一面上。

日治時期，英商撒木耳洋行（Samuel & Samuel）及台灣煉瓦株式會社（Taiwan Renga）分別在台灣引進蒸汽動力的乾式機械製磚技術，產量和品質皆超越傳統濕式製磚，很快地席捲台灣市場。乾式製磚機的模具可在磚面上壓印商標與紋路，既可增加水泥砂漿在紅磚上的附著力，又可標明產品來源便於宣傳推廣。台灣煉瓦株式會社後來合併撒木耳洋行，以會社簡稱「TR」印製在磚面上的磚塊成為日治時期台灣紅磚的代表品，而商標又會因為磚廠與時期不同有所變化。戰後初期，製磚工廠仍然生產有壓印商標的紅磚，然而新式隧道窯讓濕式製磚自動化，成本降低且速度大幅提升，此後台灣便不再生產乾式壓印商標的紅磚。