稻米長在教室走廊！ 六甲國中建置「魚米共生」農園

稻米長在教室走廊的水管上，六甲國中魚米共生農園稱奇。（記者楊金城攝）

2017-11-17 22:14

〔記者楊金城／台南報導〕稻米像半空中長在教室走廊上，台南六甲國中學生打造一套魚米共生農園，半水耕式種稻兼養魚，現在已長出稻穀，魚也養的不錯，讓人稱奇。

這是學校為推動食農教育，以「魚米共生」概念設計出「自給農園」，獲得台南市教育局、六甲公所和六甲農會的經費、稻種和技術顧問協助，這學期由總務主任胡正良指導學生盧芷柔、黃凱威、陳玄祐等20多人動手設計和製作魚米共生農園系統。

「魚米共生」農園就位在二樓教室走廊的欄杆上，水管沿欄杆設置40公尺長，在水管上安裝培養管種稻，還另有3個魚缸，過濾種稻的水，回收循環用來養殖六甲出名的高經濟魚種筍殼魚150隻。

陳玄祐說，種稻的管子內利用六甲著名的赤土和半水耕方式，將香米和黑米種在特製的水管上，稻根利用虹吸原理獲得養份和水份，過濾水也用來水缸養殖筍殼魚，看到稻米和魚都成長良好，很有成就感。

校長黃添勇說，六甲赤山米、筍殼魚都是地方特產，利用食農教育設計魚米共生農園，從實作過程中讓學生了解地方產業文化特色和食品安全教育十分有意義。

胡正良說，魚米共生農園從設計到製作，從培育稻秧、放養筍殼魚苗到成長過程都由學生動手做和紀錄，採收的香米和黑米未來將作為擴大魚米共生農園的稻種。