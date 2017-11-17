地球「發燒」持續惡化 2017恐成史上最熱前3名

時序已進入11月中旬，但近日全台仍有多個地區高溫突破攝氏30度，根據世界氣象組織2017年的報告顯示，今年很有可能成為有史以來最熱的3年之一。（資料照，記者朱沛雄攝）

2017-11-17 23:16

〔即時新聞／綜合報導〕時序已進入11月中旬，但近日全台仍有多個地區高溫突破攝氏30度，天氣風險公司總監賈新興今天在臉書指出，2017年發生很多極端的天氣事件，像是災難性的颶風和洪水、讓地球衰弱的熱浪和乾旱等，根據世界氣象組織2017年地球的體檢報告顯示，地球「發燒」的狀況持續惡化，今年也很有可能成為有史以來最熱的3年之一。

賈新興在發文中一開始就指出，「地球正在呻吟」，根據世界氣象組織的體檢報告顯示，今年二氧化碳濃度持續升高、海平面上升和海洋酸化有增無減、北極海冰覆蓋率仍然低於平均，南極海冰覆蓋率也接近歷史最低的紀錄，這些現象都顯示地球發燒的狀況持續惡化，今年的地球體溫光是從1月到9月，就比工業革命前高出了1.1℃，且今年很可能與2016年及2015年並列為有史以來最熱的3年。從2013至2017年，這5年的平均溫也是最暖的。

賈新興也提到，今年巴基斯坦氣溫超過攝氏50度、源自加勒比海和大西洋的颶風在愛爾蘭快速增強、破壞性的季風洪水影響數百萬人，並在東非造成無情的乾旱。根據世界農糧組織調查，發展中國家26％的農業損失是因為暴風、淹水和乾旱等極端天氣事件所引起。最近的研究也發現，2000年至2016年間，暴露在遭受熱浪事件影響的脆弱人口增加了約1.25億。

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