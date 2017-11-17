重現府城古河道歷史 百年南河港下週再會勘

2017-11-17 22:01

〔記者洪瑞琴／台南報導〕「只有西羅殿可以看五條港道的遺跡，光想就覺得酷！」「如果就這樣整理乾淨留著，該有多好？」

台南市中西區西羅殿旁的南河港，最近因廟方工程而意外顯露遺跡，見證昔日五條港歷史紋理，引來文史界關注，可是廟方擔心民眾誤進工地危險，搭設起圍籬，施工狀況不明，台南市工務局、文化局今天會勘後確定要求停工，下週將再度會勘，研商如何在恢復歷史場域及維護環境品質下，找出兩全其美之道。

西羅殿進行南側增建工程，工程開挖意外讓清治時期五條港之一的南河港部分河道顯露，疊疊紅磚引人發思古之幽情。秘書長吳欣修說，經工務局與文化局會勘後，確認工程未具完備申請，已要求廟方停工，不能再繼續施工。

不過，吳欣修也坦言，古河道歷經時空變遷，周邊生活廢水排入溝中，如何讓古河道露天展示，不影響環境品質又能重現歷史意義，需要透過設計做整體計劃，將於下週再度會勘討論，同時協商廟方全力配合保存河道遺構保護措施，也有助提升廟宇歷史地位，讓更多民眾認識西羅殿信仰文化。

此外，流經清水寺前的枋溪河道，也是因近日水溝工程施作而重見天日；吳欣修說，下週會勘行程也將一併排入討論適宜之計。

五條港古河道不是消失不見，就是沒入下水系統，南河港意外重現世人眼前，是千載難逢機會。文史工作者陳秀琍說，西羅殿側舊的水道挖出，有不同時期的磚砌，試想，若保留這段水道，由市府整治以後，這將會成為極重要的歷史現場，五條港最亮的「朝聖」亮點！

陳秀琍說，南河港水道在日治時期規劃為成為下水系統（五條港道都是下水系統），現今沿岸家庭廢水排出，整治上有一定難度，若能克服困難為五條港留下一段水道，或許不見得在西羅殿這段，挑選一條施行比較不困難的水道，做為教育或觀光之用，相信會讓古都更有文化意涵。

陳秀琍說，早期水道歷經排廢水污染後來整治成功，其實日本歐美也有些案例，像荷蘭Den Bosch的古運河，曾經也淪為下水排水，後來整治成功，不僅是觀光亮點，更成為城市重要的歷史資產。