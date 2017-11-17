卡哇伊！迷你版花田、蚵田 現身中台灣農業博覽會

中農博會場彰化優鮮館布置展出迷你版田尾燈照花田，令遊客大呼「好可愛」。（記者陳冠備攝）

2017-11-17 22:28

〔記者陳冠備／彰化報導〕2017中台灣農業博覽會目前在溪州公園展出，彰化、苗栗、台中、南投中部4縣市各推出主題館，身為地主的彰化縣重金打造「彰化優鮮館」，把芳苑蚵田、溪湖葡萄園、二林火龍果園與田尾燈照花田等原汁原味搬到展場中，讓遊客一次看好看滿彰化特色農業，也因為農田Size太迷你，讓遊客驚呼太可愛了！

彰化縣政府農業處副處長郭至善說，今年彰化優鮮館斥資300萬打造，展出彰化各地農、漁、牧特色，包括芳苑平掛式蚵田與田尾燈照菊等，材料都是從當地運到展場布置，原汁原味，猶如親臨現場，也能讓遊客免於舟車勞頓，一次就能看足彰化農業最獨有的風景與特色。

來自豐原的李小姐說，一直很嚮往到田尾看燈照菊，沒想到這邊就看得到，也發現燈照能應用到葡萄與火龍果，覺得台灣農業技術真的很聰明，尤其現場布置的農田都很迷你，覺得相當可愛，很有人情味。

彰化優鮮館為呈現農業特色，把芳苑平掛式蚵田搬到展場中。（記者陳冠備攝）

現場也布置迷你版火龍果園。（記者陳冠備攝）