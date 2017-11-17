台中國際踩舞祭 前夜祭今晚搶先嗨起來！

國際踩舞祭在市長林佳龍等人共同擊鼓，宣布活動盛大展開。（記者黃鐘山攝）

2017-11-17 21:00

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市政府第2年舉辦國際踩舞祭，今晚在台灣大道市府廣場由前夜祭揭開序幕，日本6大知名踩舞隊及台灣12組表演團隊，以舞蹈炒熱現場氣氛。市長林佳龍說，今年擴大舉辦，希望活動越來越盛大，讓台中充滿節慶氣氛！

國際踩舞祭活動在林佳龍、副市長林陵三、觀旅局長陳盛山等人擊鼓後正式展開前夜祭，緊接著由清水高中、華岡藝校、日本北昂、文華高中等台日優秀表演團隊相繼登台演出，身穿絢麗舞衣的舞者，強力而敏捷的舞步搭配精神口號，讓現場觀眾熱血沸騰。

林佳龍說，踩舞祭源自日本YOSAKOI祭典，結合地方在地精神與特色進行展演，台日踩舞文化交流已行之有年，今年台中踩舞祭更擴大舉辦，邀請日本6大知名踩舞隊來台表演，加上台灣12組表演團隊，將讓台中充滿節慶氣氛！

他也說，為迎接明年台中世界花博，今年踩舞活動也融入花博元素，打造屬於台灣品牌的踩舞祭，也期待日本每年來台共襄盛舉，加上台中明年將承辦「台日觀光高峰論壇」，讓台日交流更加深化。

日本表演團隊包括北海道YOSAKOI索朗祭組織委員會參與石岡武美等貴賓，在夜祭前也拜會林佳龍，相互交流兩地文化觀光。市府也邀請北海道札幌市KITA SUBARU、小樽市的翔樂舞及岐阜縣的瑞浪等表演團體，在台中禮客Outlet快閃，邀請民眾一睹日本索朗祭表演團隊的風采。

陳盛山說，為期3天的國際踩舞祭，內容精彩豐富，除了市政廣場有定點舞台表演、特色市集及美食攤位等，台日表演團隊輪番上陣，18日下午2時，「移動踩舞」表演在夏綠地公園周邊及台中國家歌劇院前展演，19日市府廣場前也有多場踩舞教學。

國際踩舞祭率先登場的前夜祭，台日優秀表演團隊輪番演出。（記者黃鐘山攝）

國際踩舞祭率先登場的前夜祭，台日優秀表演團隊輪番演出。（記者黃鐘山攝）