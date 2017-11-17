支援前線！號召保育水獺 熊讚把第一次獻給金門

台北「熊讚」與金門「水獺妹妹」小心翼翼下著階梯，從古寧頭戰史館側門，準備給遊客一個小驚喜。（記者吳正庭攝）

2017-11-17 21:19

〔記者吳正庭／金門報導〕台北市政府吉祥物「熊讚」為了推廣生態保育觀念，今天把牠離家的第一站獻給金門，當牠帶著「水獺妹妹」以快閃方式出沒在各景點，果然引起不小騷動，成功提高活動關注度。

台北市立動物園、金門縣政府及金門國家公園管理處攜手，明天在農試所舉辦第三屆「水獺保育教育嘉年華活動」，為了提升各界關注度，台北市政府首度同意「熊讚」離開台灣本島，跨海支援前線金門！

熊讚雖然第一次到金門，但在「水獺妹妹」陪同下一點也不寂寞，走訪金門植物園、太武山「毋忘在莒」石勒，古寧頭戰史館與1949年「古寧頭戰役」立下戰功的戰車「金門之熊」合影，在得月樓、莒光樓等地都引來騷動。

縣府說，活動設計結合科普教育、野外調查及美學體驗，包括以水獺足跡與排遺為教材的水獺偵探營、介紹台灣陸域脊椎動物資源的「特務007」紅外線自動相機判讀教學，還有結合數位學習的App體驗等，都是以水獺等野生動物研究的第一手成果資料展示，適合學齡兒童參與。活動預計明天上午9點舉辦至下午2點，歡迎踴躍參加。

台北「熊讚」（左）與金門「水獺妹妹」（右）在古寧頭戰史館的戰車「金門之熊」前合影。（記者吳正庭攝）

台北「熊讚」帶著金門「水獺妹妹」出沒各景點，受到大朋友熱情包圍。（記者吳正庭攝）