入秋最強冷空氣來啦！ 北台灣恐只剩15度！

號稱入秋以來最強冷空氣報到，明天北台灣氣溫下滑，尤其後天清晨將只有15度的低溫。（圖擷取自臉書「報天氣-中央氣象局」）

2017-11-17 21:28

〔即時新聞／綜合報導〕今天（17日）天氣晴朗穩定，各地氣溫舒適宜人，清晨溫度介於22至24度左右，較為涼爽，白天高溫普遍29或30度，僅台南永康出現33.9度的高溫，但這樣的好天氣恐怕明天將會180度大轉變。隨著鋒面經過以及東北季風增強，號稱今年入秋以來最強冷空氣明天（18日）報到，中央氣象局預報這周末到下周一全台都是偏涼有雨的天氣，台北市明天中午甚至會驟降10度左右，後天清晨最冷，預估北台灣恐將只有15度，提醒民眾在接下來3、4天備好保暖衣物，以免感冒。

根據《中央氣象局》指出，明天全台天氣將變冷變濕，清晨起桃園以北、基隆北海岸開始會出現降雨情況，到了上午，中部以北、東半部地區及南部山區也都將陸續轉為陰雨天氣。其中，北台灣地區降雨情況較為明顯，容易發生瞬間降雨的狀況，雨時也長；而中部地區、南部山區則是局部降雨，提醒民眾注意用路安全，出門記得攜帶雨具，以備不時之需。

後天清晨最冷 東北季風影響到下週四

氣溫方面，由於受到冷空氣和降雨狀況影響，北台灣溫度將一路下滑，中午氣溫僅約21、22度，晚間更將下探16、17度的低溫，其他地區白天高溫則還是可來到25至29度，傍晚以後才開始逐漸轉涼。

而《天氣風險公司》表示，周六晚上到周日清晨是最冷的時候，中部以北和東北部有可能只有15度左右，中部及花蓮也有機會出現17-18度，高屏則是稍微變涼，低溫約20度上下。預計這波東北季風將影響到下週四，提醒民眾多加留意氣溫變化，隨時要注意保暖以免受涼感冒。

空氣品質 雲嘉南地區呈紅色警示

空氣品質方面，雲嘉南地區呈紅色警示（對所有族群不健康）；馬祖、金門、中部及高屏地區呈橘色提醒（對敏感族群不健康），其他地區則為普通至良好程度。另外，因風速增強，雲嘉南局部地區甚至會出現揚塵天氣狀況，請民眾外出多多留意。

另外，因為東北風勢明顯增強，明天上午起台南以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及澎湖、金門、馬祖沿海、空曠地區及鄰近海域將有9至11級的強陣風，沿海風浪明顯偏大，浪高可達4至6米，提醒大家在海邊活動或海上作業請特別注意安全。