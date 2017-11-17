和牛火鍋好吃應該的 但這個火鍋料讓胡天蘭嚇到了

美食作家胡天蘭（右）說，吃和牛火鍋肉好吃是應該的，但是行政總主廚盧偉強（左）特製的火鍋料牛肉餃子讓她看出用心。（記者王捷翻攝）

2017-11-17 23:59

〔記者王捷／台南報導〕美食作家胡天蘭這兩天到台南旅遊，她知道廚師老友，目前在飯店當主廚，因此就悄悄到飯店點了一套和牛火鍋當秘密食客，她說，和牛開放來台，大部分人都是吃牛排、燒肉，但秋天到了吃火鍋比較合適，因此就來試試牛肉火鍋，肉好這是正常的，不值得一提，但是火鍋料卻讓她嚇了一跳，鍋內的牛肉餃子內竟然包了海參，讓她吃過之後讚不絕口。

和牛上個月開放進口，餐廳、飯店主推和牛牛排與燒肉，讓不少老饕嘗鮮，但是很少業者主打和牛火鍋，原因是部分消費者認為，和牛火鍋肉片薄，如果拿來涮火鍋，擔心會喪失和牛原本的甘甜。

不過胡天蘭認為，和牛火鍋才是考驗師傅的技巧，她說冬天很多人喜歡吃火鍋，火鍋也是一項有傳統文化的美食，由於南部的天氣比較熱，她對南部的火鍋印象大多是海鮮、沙茶鍋，因此她這兩天到南部，才想挑戰看看飯店的和牛火鍋。

胡天蘭得知自己熟識10多年的好友盧偉強在飯店當主廚，所以趁著16日在台南，到飯店當秘密食客，吃完火鍋後，胡天蘭說，她不擔心吃和牛火鍋會喪失牛肉原味，因為新鮮、美味的食物，多數人會採用蒸的料理方式，和牛好吃是應該的，不過真正讓她驚艷的是火鍋料。

和牛煮過後，美味會留在火鍋湯裡，煮完牛肉的湯汁，再煮手工火鍋料牛肉餃子，因為麵皮有炸過，吸了湯汁外柔內酥的口感相當好，最特別的是餃子內包了一小塊海參，胡天蘭說這個餃子一共四種口感，加上鮑參翅肚是古今的四大美味，能做出這樣的結合，看的出師傅用心。

從香港來的行政總主廚盧偉強說，牛肉湯餃是採用傳統廣式點心的做法，將牛肉漿、烏參、荸薺、香菇用蛋黃麵皮包覆，當日現點現炸，炸過的餃子能鎖住牛肉的鮮甜，上桌後客人可以選擇直接食用，感受到酥脆外皮的口感，或者放入涮過肉片滿是精華的鍋物中，讓麵皮吸收湯汁後再入口，兩種吃法皆讓人驚艷。