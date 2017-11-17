百年台南公園「使用過度」 NGO建議：分區封閉休養生息

2017-11-17 21:29

〔記者蔡文居／台南報導〕台南社大今天下午舉辦第一場台南公園未來規劃焦點座談，提出台南公園以生態觀點分區規劃的可能性，作為市府未來經營台南公園的參考，與會NGO代表建議，可以採分區分段封閉，讓土壤植物休養生息，恢復生機。

台南社大主任林冠州說，熱鬧辦完台南公園的百歲生日後，台南公園的治理挑戰才剛要開始，目前台南公園仍屬一般公園管理辦法層次，長期以來包括機車入園、人行道機車佔用、棲地過度踩踏、土壤惡化及褐根病等問題仍未解決。今天首場以生態觀點研討，邀請社大樹公民志工、生態研究學者、政府代表及社大教師討論。12月第二場則將以文化景觀公園來探討，分就不同角度來尋求最適宜的規劃方式。

台南公園樹公民養護指導老師李武昌說，目前台南公園最大的問題，是使用過度、坡地面的土壤流失以及棲地硬化，導致樹木不健康或染病。最好的方式，當然是封園一段時間，讓土壤可以休養生息。但以現況每天近2000人次的入園人數來說，封園是非常困難的事。

因此退而求其次，李武昌建議，可以採分區分段封閉，讓土壤植物休養，植物及大地本身是最佳的治療師，給它時間以及最少的人為干擾，才有機會復育。

台南公園樹公民社群召集人盧居煒說，台南公園未來的規畫，最重要的是人的溝通，因此，社大透過公園故事百講的規畫，目前已進行到92場，長期拜訪運動社群、遊客、周邊居民的溝通，來累積共識。

對於社大的倡議，工務局說，受限於人力與經費，採分區分段復育規畫是較有可能的作法。