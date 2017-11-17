我國菸盒警示圖文比例僅35％ 世界排名倒數

2017-11-17 19:56

〔記者吳欣恬／台北報導〕12月21日起香港將菸盒警示圖文面積由目前的50%增至85%，而我國則為35%，在全球105個國家或地區中排名倒數第6。董氏基金會等民間團體今天呼籲盡快修法，提升國內菸盒警示圖文比例。

董氏基金會菸害防制中心主任林清麗表示，菸盒印製大幅警示圖文，及採取統一底色與品牌字型的素面包裝，可以杜絕菸商藉由菸盒的外觀設計塑造品牌形象及進行品牌廣告，達到促使民眾戒菸及預防青少年吸菸的目的。全球已有105個國家或地區執行菸盒印製警示圖文的政策，包括尼泊爾、印度、泰國、香港等警示圖文面積比例為85%至90%。

董氏基金會執行長姚思遠指出，世界衛生組織不斷強調，菸盒印製大幅健康警示圖文是最低成本也最有效的健康策略，也是菸商最畏懼的措施，幾乎所有國家都在積極落實。香港下個月將菸盒印製警示圖文面積增至85%，台灣卻還停留在10年前訂定的35%。

姚思遠指出，國健署已提出菸害防制法修正草案，但法案至今還躺在行政院，請行政院扛起責任，盡速修法。

香港大學公共衛生學院教授林大慶教授指出，「香港吸煙與健康委員會」發現大多數香港民眾支持政府將菸盒警示圖文面積擴大至85％，且大面積圖像對兒童及青少年的菸害教育效果最好。

「台灣拒菸聯盟」成員之一的世界和平婦女會秘書長林淑慧表示，我國2016年成人吸菸率15.3%，而香港15歲以上的吸菸率為10.5%，台灣不能再自以為菸害防制做得很好了。而根據世界和平婦女會深入各國小國中進行菸害防制宣導的經驗，菸盒一直是菸商向青少年進行品牌廣告的工具，請政府務必趕上世界的腳步。

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