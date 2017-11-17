吳郭魚生太多婦放流 「魚水不歡」小魚仔成群暴斃

新竹縣關西鎮東安里12鄰野溪出現小魚仔暴斃，結果無關天旱水中溶氧量缺少，也非有人排放有毒物，官方研判竟是養殖池的小魚仔，被主人驟然野放「魚水不歡」而喪命。（記者黃美珠攝）

2017-11-17 21:37

［記者黃美珠／關西報導］新竹縣關西鎮再度出現魚群暴斃，不過這次卻無關是不是枯水期溶氧量不夠，還是民眾最擔心的有人排放有毒廢液等進入野溪，官方追查後竟然是跟「魚水不歡」大有關係！

這起意外發生在關西鎮東安里12鄰粗坑溪上游某條野溪。事發時，范姓農夫才結束耕作要回家，赫然瞥見自己筊白筍田旁的野溪水面漂滿了魚屍，嚇得立刻報案。

新竹縣新埔警分局立刻出動偵查隊和東安派出所一起會同縣府環保局稽查人員漏夜展開調查。但是讓他們百思不解的是，這些魚群怎麼清一色都是只有約2指寬的吳郭魚小魚仔？

今天早上他們重回現場，且沿著周邊圳、溝全面清查，發現事發現場的水體經檢測不僅完全正常，其上、下游水域也都沒有暴斃的魚屍漂流在溪面，水體也沒有異狀。

稽查人員反而發現，漂浮了7、80隻魚屍的水域下，其他的水族竟然仍正常地生活著。「專案小組」立刻警覺這群魚屍會不會才是被偷倒的「廢棄物」？

終於他們在事發現場找到1條涵管直通3、40公尺外的某戶民宅，結果這個民宅竟是個不為人知的吳郭魚養殖場，養殖面積大約100坪。

環保局表示，他們在這條涵管內、或周邊也沒發現任何魚屍或其他可疑物。就在「案情」仍陷膠著之際，養殖場負責人蕭婦終於到案說明才揭開所有謎團。

原來她飼養的吳郭魚最近生了太多小魚，她受不了，所以本週二才忍痛放流一批出去。稽查人員研判就是因為「魚水不歡」，這些從養殖池驟然被野放的小魚仔才會暴斃。

縣府農業處漁牧科向中央查詢後，確認類似蕭婦這種任意「放流」的行為並無法可罰，而她的行徑也非「棄置」魚屍污染溪水，所以縣府環保局最後要求蕭婦負責清除魚屍了事。

不過這起魚群暴斃意外一如過去，昨天傍晚才剛傳出，關西鄉親們立刻言之鑿鑿，認為又是有人蓄意在溪水中排入有毒廢液或其他有害毒物所致。

新埔警分局偵查隊不敢輕忽，當晚就由隊長林榮祥親自帶隊前往現場勘查、了解，會同東安派出所和環保局一起深入追查。

新竹縣政府環保局調查發現，野溪中暴斃的都是吳郭魚小魚仔，溪內其他原生的溪哥等水族，以及水體卻一切正常。（記者黃美珠攝）

前天晚上關西鄉親、警方、環保局稽查員等就開始動員打撈魚屍。（讀者提供）

暴斃的小吳郭魚仔疑似來自上游某蕭姓婦人放流的。（記者黃美珠攝）