彰化廠違反環評法 彰縣重罰台化12.44億

彰化縣環保局以台化停爐的汽電共生鍋爐M22，長期連續違反環評法，追償不當利得，共計12.44億元。（記者張聰秋攝）

2017-11-17 19:21

〔記者張聰秋／彰化報導〕史上最高！彰化縣環保局認定，台化汽電共生設備M22鍋爐製程，長期持續燃燒品質不符標準的生煤，認定台化違反環境影響評估法，對其追償不當利得，裁處12.44億元罰鍰，台化接獲該張刷新國內有史以來違反環評法最高的行政罰緩，對此，台化重申絕無不法，將依法提起救濟。

環保局長江培根指出，環保局最後算出的金額是13.37億元，考量台化公司所獲利益龐大，推估利益可能會有誤差，依照環評法和行政罰鍰，和售電後需繳交營利事業所得稅金，下修開罰金額為12.44億元。

台化汽電共生設備共設3座鍋爐，分別M16、M17、M22，都受環評法約束，何獨針對M22追償不當利得？對此，環保局長江培根表示，M16和M17台化對生煤承諾只有4項，M22承諾7項，3座鍋爐停爐後，台化不願對鍋爐製程歷年發電、售電、獲利等陳述意見或提供詳細資料，環保局雖未能掌握到M16、M17長期使用不符合標準的生煤，卻從台化申報「生煤、石油焦或其他易致空氣污染物之購買情形紀錄表」，以及進行廠區生煤抽檢，發現M22鍋爐有違反環評法承諾。

江培根指出，台化對M22使用生煤的成份，在總水份、固有水份、灰份、揮發份、固定碳、含硫份有部分或全部不符環說書表生煤成份要求所載的情形，環保局由數據認定，台化自97年1月至105年9月間共8年6個月，長期連續違反環評法。

江培根表示，台化應使用符合標準的生煤卻未使用，環保局據此對其追償M22售電不當利得，為了估算不當利得，環保局先找上經濟部能源局，取得台化汽電共生發電量，然後根據台化向環保局申報M22汽電共生生煤使用量，占其全部汽電共生生煤的比例，反推出M22鍋爐製程於97年1月至105年9月總發電量，高達48億8724萬3573度。

環保局算出總發電量，再根據台電公告汽電共生最低的購電價格，算出台化售電營收，並參考財政部公佈電力供應業的淨利率，算出M22鍋爐製程從97年1月至105年9月賺到的錢。

環保局於11月14日寄出罰單，台化昨天（16日）收到罰單，對此，台化表示，M22機組所有的發電量、排放濃度及用煤等均優於法令、優於環評，未違反環評，縣府引用行政罰法第18條加重罰鍰，法源根本有誤，完全忽略台化不但未違反環評，更致力改善友善環境已見成效。台化強調，公司將對該裁罰處分依法提起訴願等行政救濟，並依訴願法規定，聲請停止執行。