漫畫繁星培育120新秀 替產業注入新血

文化部第4屆「漫畫產業人才培育」計畫以結訓，並培養了120名漫畫人才，也同時舉辦媒合會，替產業注入新血。（記者吳柏軒攝）

2017-11-17 23:21

〔記者吳柏軒／台北報導〕文化部「漫畫產業人才培育」計畫今天第4屆結訓，共有120名學員完成受訓，今年更首度開辦進階班，讓已在業界的人才回頭學習漫畫更多專長，結訓前甚至也獲出版社、網路平台，將進行作品連載與發佈，讓產業注入更多新血。

文化部人文及出版司簡任視察戴金蜜表示，漫畫產業的源頭必須要有作品，而作品的來源就是人才，如今已舉辦4屆的漫畫人才培育，在北、中、南、東等地區都有班級，今年就有120名學員培訓成新血，而培訓完後也將安排出版社等跟學員媒合，期盼讓新血注入產業，帶動更多發展。

台北市漫畫從業人員職業工會理事長鍾孟舜說，工會許多人投入並幫助培訓新血，而漫畫屬於多專長，有分鏡、說故事、畫圖等各式技巧，而今年計畫更增加「進階班」，不少已在遊戲、設計的在職人才來報名，對其訓練時就特別注意，前2周只教他們專心畫一張圖，而非直接切入漫畫，最主要的用意，就是從頭開始培養最重要的「耐心、細心」態度，如今培訓結束，已有學生成功獲得出版社或網路平台等出版機會。

28歲的學員趙芳葶說，自己過去學造型藝術，並已出社會工作，但仍難忘小時候的漫畫夢，喜愛少年漫畫，最愛的作品是日本漫畫《神劍闖江湖》，也因此決心來報名漫畫培訓，透過課程，不僅畫技提升，連漫畫背景也都更能專注畫出細節，也將遵循老師的「堅持」與「熱血」等教誨，目前已獲得網路平台的連載機會，將持續信念繼續畫漫畫。