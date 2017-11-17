一例一休擬修法 台南旅展長程線歐洲團詢問度激增

大台南國際旅展今天起在仁德區南紡世貿展覽中心舉辦4天，現場安排精彩的表演，炒熱氣氛。（記者吳俊鋒攝）

2017-11-17 18:59

〔記者吳俊鋒／台南報導〕大台南國際旅展今起登場，雖是平常日，照樣有大批人潮湧入，行政院擬鬆綁「一例一休」，上班族在排假時可更有彈性，行程天數較長的歐洲團，詢問度激增，業者趁勢優惠促銷，吸引民眾搶訂。

旅展在仁德區南紡世貿展覽中心舉行，為期4天，代理市長李孟諺主持開幕，並引領國內外的貴賓現場巡禮，一起體驗擂茶，還提問有獎徵答，與民眾同樂，為旅展熱鬧造勢。

現場有300個攤位，各品牌旅行社、五星級飯店、特色民宿等齊聚，航空公司及中央、市府等單位也都參與，推廣國內觀光，雖是平常日，但湧進不少人潮。

不僅香港、澳門的旅遊局有參展，現場更設置日本專區，加賀、靜岡、大津、金澤、宮城、青森、仙台、群馬等地共襄盛舉，攤位內容琳瑯滿目，人氣十足。

在歐洲團體旅遊方面，義大利、西班牙、荷蘭、英國等地，10天行程5萬元有找，價格超優惠，業者為了搶客，現場即時訂購，還提供加值服務，吸引民眾撿便宜。

山富旅行社南區總監郭秋伶說，行政院有意鬆綁一例一休，民眾在安排自己的連續假期時較具彈性，也可減少同事間第三代理人的困擾，帶動了長程線的市場需求，與以往旅展首日相比，深受歡迎的歐洲團，詢問度增加4成以上。

郭秋伶說，配合冬季機票的促銷，到歐洲跨年或參加耶誕市集的行程，都值得推薦，即使新春寒假出國，團費也不會太貴，想旅遊的民眾要把握機會。