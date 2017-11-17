智慧預約公車23日屏科大上路 便利又安全

屏東客運開辦智慧預約公車，將從屏東科技大學上路。（記者李立法攝）

2017-11-17 19:03

〔記者李立法／屏東報導〕屏東客運開辦DRTS（服務需求反應式運輸服務）智慧預約校園公車，23日將從屏東科技大學上路，屏東監理站表示，透過預約叫車服務，可提升公車載客效率，又能兼顧學生上下課搭乘的便利性與安全，公路總局將逐步推廣於其他校園。

屏東客運表示，該公司從104年起有508、509及510等3條公車路線行駛屏科大校園，105年平均月運量約6000人次，校園機車事故從104年的400件，減少至105年的264件，減少了34%，為鼓勵學生搭乘，並提升公車載客效率，該公司首度將DRTS服務導入校園。

校方表示，學生下載學校《NPUST APP》後，可預約叫車服務，屏東客運將以9人座小巴接送，營運路線校內以510賃居公車現有站點為基礎，外加校外4處賃居站點（屏東耕園、屏科大富翁、高登會舘、風林小築），採彈性定點、不定線方式發車。

屏東監理站表示，由公路總局、屏東客運及屏東科技大學合推的DRTS智慧預約校園公車，首創「晚鳥預約」服務，學生可針對已達預約門檻、確定派車的班次進行預約，24小時皆可預約，未來將擴增校外站點，方便更多學生通勤。