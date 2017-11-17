看電視、滑手機！ 議員轟基市府值班台超涼爽領錢

基隆市議會今天審查基隆市政府總預算，市議員呂美玲質疑基隆市政府在門口設置的值班台，每天排定職員輪值沒有意義，要求檢討。（記者林欣漢攝）

2017-11-17 18:10

［記者林欣漢／基隆報導］基隆市議會今天審查基隆市政府總預算，市議員呂美玲質疑基隆市政府在門口設置的值班台，每天排定職員輪值卻沒有實質功能，吹冷氣爽滑手機、看電視還有錢領，建議相關預算應該重新檢討其必要性；市府解釋本來就有值班時數要排值班，最後仍一毛未刪通過。

市議會下午審查市府行政處預算，呂美玲指出，在市府大門警衛室旁設置的職員值班台很沒有必要，值班人員不是坐著發呆、跟人對看，就是看電視、滑手機，旁邊就是警衛室和服務中心可以為民服務，民眾有問題也可以打1999反映，不解為何要安排人員輪值，應該重新思考檢討，刪減相關預算。

根據市府預算書，職員值班台加班費預算為13萬6500元，每日均由編制內職員及約僱人員輪流日夜值班費，平日300元，假日500元，春節、端午、中秋等三節加倍，市府人員透露，平均每個人1年會輪值1到2次不等。對此，市府行政處長楊松年解釋，本來就有值班時數，需要照時數來值班。最後議會也通過該預算，一毛未刪。

另外，今年3月有涉及家暴案件的婦人，因情緒激動在市府後門與駐警發生拉扯，事發後，市府便在後門也增設駐警值班台，呂美玲說，前、後門這麼短的距離，還要分設2個值班台，如果1個突發事件就要增加1個值班台，那2樓市長室也經常有民眾前往打擾，「是不是也應該在市長室門口設置值班台？為了安全是不是每層樓都要設置值班台？」她認為，每名公務員都應該有危機意識，不能為了單一個案就增設值班台。

楊松年表示，後門增加的服務台是由原有的警衛遷至後門輪值，並未領取加班費，主要是因為曾發生民眾無理騷擾社工人員，當時警衛從前門趕到後門時已經來不及，所以才在後門增設警衛服務台。