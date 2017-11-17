峨眉查獲廢棄物沒清乾淨 地方憂二度污染

2017-11-17 17:30

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕警方9月間在新竹縣峨眉鄉中盛村，查獲違法堆置廢棄物，事後雖清走大部分，但仍有藍色污泥殘留現場，村長姜信鈞今天憂心地表示，下雨時雨水帶著污泥流向池塘，可能會造成二度污染，希望環保單位儘速督促清除。

峨眉鄉公所清潔隊長彭日明說，今天已經通報縣環保局前來採樣調查，現場初步看是先前太包空污泥沒有清乾淨，由於全案已經函送新竹地檢署偵辦，環保局將在請示檢察官無其他疑慮後，要求原先棄置這批廢棄物的行為人限時完全清除，如果沒有做到，將再依法開罰。

姜信鈞說，9月間有輛滿載廢棄物的大貨車，在中盛村的產業道路上翻覆，警方會同環保局查出當地有處農地遭人違法堆置廢棄物，不但有廢棄太空包，還有疑似遭重金屬污染的藍色污泥，全案雖然已經移送法辦，但現場的廢棄物並未完全清除，地面上還是可以看到不少藍色污泥。

姜信鈞擔心，這些殘留的污泥曝露在泥土上，下雨時會隨雨水流入池塘裡，恐將造成二次污染，希望環保主管機關單位重視這件事，要求原先棄置廢棄物的行為人徹底清除乾淨。

彭日明說，環保局人員除了處理原先這件堆置廢棄物案的後續發展外，也在寶山、峨眉、北埔3鄉的交界處，發現有處空地遭人棄置不少廢棄物，後續將要求地主出面說明，若順利追查出行為人，一樣要依違反廢棄物清理法處分。