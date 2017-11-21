天天吃好料》台東MATA家屋 原住民在地美味

MATA套餐吃的到均衡原味及主廚滿滿的用心。（記者張存薇攝）

2017-11-21 09:11

［記者張存薇／台東報導］「讓旅客有回家的感覺」，台東縣原住民族群多元，激盪出樸實天然的山珍海味，MATA家屋-台東縣原住民文化會館推出的無菜單「原味套餐」，以傳統簡單的水煮、川燙、醃漬等手法，帶出在地食材的鮮美甘醇，烤馬告竹雞、鯊魚苗刺蔥蒸蛋、翼豆蝸牛湯道道美味，讓舌尖感受到單純的大地風味。

MATA家屋是位在台東市中山路、台東森林公園旁，由縣府委外招商經營，3位主廚Kenny、阿嶽、阿俊都才2、30歲，熱愛原住民簡單原味，3人每天清晨6時到阿美族人匯集的馬蘭市場挑選，採買最新鮮的原住民野菜、醃漬物等，再設計當天套餐內容，而家屋旁的空地種有生菜、小米、紅藜及刺蔥等有機香料作物，就是調味的最佳來源，中午以山珍為主，晚上就是魚、海鮮等海洋美味。

阿嶽說，市面上原住民風味餐加入不少西式烹調手法，或以快炒為多，其實原住民最傳統的川燙、水煮或醃漬、清蒸等，最能吃出食材的美味。

套餐分為涼拌、前菜、主菜及湯品、甜點等，還有蒸蛋、阿粺或竹筒飯，融入阿美、排灣、布農及魯凱族等特色，又各自以在地當令當季食材搭配，餐點讓人驚豔。像台東常見洛神醬汁涼拌野菜，3位主廚則設計以當令的東河大白柚汁提味，讓原本野菜的澀味完全去除，取而代之的是清新的白柚香，十分特別。

蒸蛋加入當季南迴金崙海邊深夜、以八卦網現撈的日本禿頭鯊魚苗「斯馬林」，再用原住民常用的刺蔥調味，刺蔥特殊香氣帶著淡淡海潮香，蒸蛋滑順入口。

主菜烤馬告竹雞及山豬肉更是一絕，香氣四溢的肉品鮮嫩多汁，搭配酸辣筍或酸甜味蔬菜、洋蔥，吃起來不油不膩、佐以小米酒及收尾的小米甜粥，讓人意猶未盡。

MATA套餐精心裝盤、一道一道送上桌，一頓飯吃下來花上1個多小時，讓人靜下心來、細細品味原住民飲食文化的豐美，店裡充滿慵懶優雅的擺飾，更讓人捨不得離開。

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