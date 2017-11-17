烏日焚化爐旁空地綠美化 將變身2公頃休閒空間

烏日公所將焚化爐旁空地進行整地，將變身為2公頃的綠地。（記者蘇金鳳攝）

2017-11-17 17:10

〔記者蘇金鳳／台中報導〕中市烏日焚化爐旁有一處廣達3公頃的閒置空地，時常會有民眾亂丟垃圾，烏日公所配合環保局的空污綠化計劃，對此一空地展開綠美化的工程，一旦完工，烏日人將有2公頃的綠地可以活動。

烏日公所表示，位在慶光路、焚化爐旁的空地，廣達3公頃，過去都一直是閒置的空地，為讓此一閒置空間活化，環保局將此空地列台中市空品淨化地區之一，編列900萬的經費補助烏日公所，進行綠美化的工程。

烏日公所於今年5月開始進行整理，除了種植草地外，還結合建設局的8年100萬棵的植樹計劃，將種1000株的喬木及2000株的灌木。

公所表示，建設局所種植喬木為水黃皮、瓊崖海棠、紅芽石楠等，而灌木則是種植杜鵑、矮仙丹、日本女貞、七里香等。

由於整修經費來自環保局的空污基金，因此該空地要以綠地為主，除了四周興建人行步道外，喬木及灌木只能種植在人行道外，不能廣植在綠地上，因此該綠地將會有2公頃大。

公所表示，雖然整個整修已達完工階段，但綠地四周仍然需要再整理，公所將會在綠地四周經過整理後，正式開放給民眾使用。

不過，由於整個綠地達2公頃，卻無任何的設施，同時，不管是喬木及灌木，都還是在樹苗階段，因此整個綠地予以感覺是空曠一片。

公所表示，第一階段先將綠地完成，等到開放後給民眾使用後，再繼續爭取經費，興建民眾所需要的設施。