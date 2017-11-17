尋訪大溪桃花源 花海與百年古宅相輝映

桃園花彩節壓軸的大溪展場活動，明起至26日登場，圖為隱身在月眉花海中的圖案。（記者李容萍攝）

2017-11-17 17:11

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園花彩節壓軸的大溪展場活動，明起至26日登場，以國定古蹟李騰芳古宅周邊的月眉農業發區為花海主展區，這裡是沒有紅綠燈的小村莊，沒有大馬路，沒有公車，沒有便利商店，宛如陶淵明筆下的「世外桃源」，環繞古宅的百日草、黃波斯菊、大波斯菊等花卉正盛開，吸引遊客搶先尋訪如詩如畫的大溪農村景緻。

走進月眉花田，首先映入眼簾的是藝術創作老師蘇福隆的大型迎賓草編作品「月眉SMILE」，上弦月的完美彎度讓人看了嘴角也不由得上揚，展現當地農民疼愛土地巧思與熱情。

在花田中，偌大風車就矗立李騰芳古宅前，大溪區公所及月眉休閒農業發展協會搭設觀景高台，讓遊客能一探隱身在花海中的美麗圖案，有星空景觀、光芒萬丈、蝴蝶飛舞、愛心等圖騰，高台周邊設置向日葵迷宮、具有大漢溪意象的玉米田，河道兩旁也設置彩繪座椅供遊客駐足拍照。

明天活動首日和25日將邀請中華特技風箏推廣協會進行特技風箏表演，週休假日除集章送折價券及臉書打卡按讚贈送小禮物，另安排在地藝文表演、割稻體驗DIY、農產美食市集、在地美食品嚐等活動；此外，現場開放10組民眾可進到現場拍攝婚紗，參加新人可委由婚紗顧問公司報名。