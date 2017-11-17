嘉大研發胡麻新品種 明年授權推廣種植

2017-11-17 16:51

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕國產胡麻產量一直無法滿足國人需求，國立嘉義大學農藝學系教授劉景平與助理教授許育嘉進行長達6年的胡麻新品種研究，育成新品種「嘉大1號」及「嘉大2號」，具有高產、高木酚素、耐倒伏等特性，校方將提出非專屬授權案，授權給相關業者，預計明年可推廣種植，提供農民多種選擇，讓國產胡麻種植面積逐年提高，希望逐步取代胡麻的進口量。

劉景平表示，胡麻含大量木酚素等抗氧化物質，具有抑制自由基的功能，有益於人體健康，國內胡麻每年消耗量約3萬9千多公噸，其中進口胡麻約佔95.2%，國產胡麻僅佔4.8%，近幾年因油品摻雜混充事件，使得國產胡麻所製成的麻油逐漸受到重視，種植面積從2013年1706公頃增加至2016年2508公頃。

他說，國產胡麻現階段只有「台南1號」可供農民種植，因此嘉大農藝學系從2011年開始投入高產及高木酚素新品種選育，今年成功選育出新品種「嘉大1號」及「嘉大2號」，「嘉大1號」籽粒產量春作約有2076公斤/公頃，秋作約有1124公斤/公頃，木酚素含量有135mg/100g；「嘉大2號」於春作約有1712公斤/公頃，秋作約有1070公斤/公頃，木酚素含量有128.3mg/100g。兩個新品種均較國內單一品種「台南1號」表現佳。