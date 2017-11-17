全國語文競賽25至27日在府城 南市宣傳

今年全國語文競賽將在台南登場，教育局與教育部熱鬧宣傳。（記者洪瑞琴攝）

2017-11-17 16:45

〔記者洪瑞琴／台南報導〕一年一度的全國語文競賽，今年邁入第72年，將於11月25日至27日在台南登場，教育局今天大力宣傳，宣示大會主題「全台首學啟新語、齊聚台南匯人文」，歡迎全國語文菁英齊聚一堂，盡情享受語文殿堂！

啟動儀式由教育部副司長顏寶月、教育局局長陳修平、長榮大學校長李泳龍等人，以結合台南文化產業特色的「圓圓滿滿」，象徵宣布今年全國語文競賽正式起跑，並由長榮大學及德高國小熱情表演。

陳修平表示，競賽場在長榮大學及歸仁國中，為期3天的賽事，共有28縣市單位、15院校、2094位競賽員、152類組競賽，包含演說、朗讀、作文、寫字、字音字形等5個競賽項目，涵蓋國語、閩南語、客家語及原住民族語。

其中原住民族語分為16族語42方言別，今年度更將汶水泰雅語、萬大泰雅語、多納魯凱語、茂林魯凱語、萬山魯凱語等少數語別另立一組競賽，各路文林好手競逐各項語文桂冠。

陳修平表示，今年全國語文競賽主題LOGO設計理念，以孔廟、書香及顏色為發想，取「全台首學」孔廟的建築意象，翻開的書本的書聲琅琅，象徵選手努力練習，在色彩方面，紅色代表孔廟紅磚牆、綠色則為嘉南平原綠寶石、藍色為浩瀚語文書海，紫色寓意文林高手一同來到語文殿堂展現卓越。