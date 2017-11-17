離岸風電首辦公聽會 要求經部檢討躉購費率

2017-11-17 16:52

〔記者黃佩君／台北報導〕離岸風電遴選、競標雙軌制引發外商批評，質疑恐將傷害台灣離岸風電及本土產業鏈發展，立法院今舉行公聽會，召集台灣離岸風電開發商及經濟部、環保署等，分享國外經驗。德商WPD表示，德國並未特別要求國產化，但制度需「長期、穩定」，避免太多變化； 丹麥商CIP則表示，高罰責且無彈性的競標機制，有可能降低業者參與。最後公聽會做出結論，為確保達成2025綠能目標，經濟部應檢討現行躉購費率計算方式及調整頻率，形成加速開發的誘因。

為聽取台離岸風電政策相關意見，民進黨立委賴瑞隆、陳曼麗、葉宜津等人，舉辦「離岸風電之未來路徑與國外典範」公聽會，邀請環保署副署長詹順貴、經濟部能源局長林全能，及包括德商WPD（達德能源）、丹麥商CIP（哥本哈根基礎建設基金）等業者及多位專家學者團體出席，這也是台灣首次針對離岸風電政策舉行公聽會。

CIP總監許乃文分享丹麥關於「公開有條件競標」的離岸風場遴選制度，他表示，每個風場的競標規定都是量身打造的，具有一定程度彈性，且所有權可轉移；而懲罰規定雖賞罰分明，但每一個風場案的條件也都不同。主管機關在公布競價標準後，再與進入決選之開發商進行協調談判，且最終遴選條件可因談判結果調整，中間過程達14個月。許乃文也說，丹麥經驗可給台灣的建議是，高罰責且無彈性的競標機制，有可能降低業者參與，也會墊高價格。

WPD技術總監林世豪則說，台灣在離岸風力政策的切入點是對的，但要參與本土供應鏈的廠商尚未投資就需競價，大家也會擔憂；開發商也希望能協助廠商立足，把台灣當成WPD的亞洲的樞紐，一起走向整個亞太地區。林世豪強調，這是有可能的，因目前亞洲地區比較積極、在政策條件上有意識的都是台灣。

他也說，台灣走的是對的路，但需討論政策怎樣做到長期及穩定，若沒做，長期投資可能不敢挹注，而要打入離岸風電供應鏈，廠商還需要至少3年的時間。

清大科法所副教授高銘志則說，離岸風電是政府前所未有用心的政策，但遴選中政府沒有穩定的基調，「政策唯一不變的，就是一變再變」。他指出部分政策可能會有法律問題，例如再生能源發展條例的母法是採躉購制，但競標或遴選都找不到法源依據，政府要找出依據且考慮信賴保護問題。他也說，遴選過程全部都是質化條件，沒有價格標，未來沒人敢擔保；而若遴選制歧視外國產品，更可能有違國際經貿法制原則、牴觸WTO相關規定。

對於遴選、競標雙軌並行，葉宜津直言，「牽涉到的是政治」。強調台灣現況沒人敢調漲水電價，但風電、光電躉購價都6塊多，還不能調漲電費，「已經撐得很辛苦了」；而2025年已有3GW適用躉購，若一下子要到6、8GW，「能不漲電價嗎？政治效應誰來負責？」強調沒人負責得起，是不得已才有這個制度。

她也向在場外商保證，「民進黨的信念就是不要核電，所以才這麼積極努力希望跟各位合作，光這點你們就要相信民進黨決心」，但也希望外商能夠考慮到背後的政治問題。

最後公聽會做出結論，希望經濟部能進一步檢討躉購費率，在費率調降的情況下擴大適用躉購的程度，但並未要求經濟部作出任何承諾。結論表示，為確保達成政府2025再生能源占發電量20％，經濟部應檢討現行躉購費率計算方式及調整頻率，研究以離岸風電欲達成之目標裝置容量，作為調整躉購費率之參考，以形成加速開發之誘因。