雙城論壇講稿事件 柯頻跳針：機密資料不公開

台北市長柯文哲（右）17日列席台北市議會市政總質詢，民進黨市議員周柏雅關注雙城論壇柯文哲講稿內容，柯文哲與副市長鄧家基（左）低聲交換意見後，承諾三天後將講稿內容提供給議員。（記者廖振輝攝）

2017-11-17 17:10

〔記者蕭婷方／台北報導〕民進黨台北市議員周柏雅日前追問台北市長柯文哲雙城論壇講稿事件，引發柯文哲不滿、嗆要黨團處理，並首度中斷總質詢。周柏雅今再度於市政總質詢要柯交待事發細節，柯於質詢台上頻跳針，表示涉國家機密不願公開；最後在議長吳碧珠緩頰下，柯才承諾於下周三將資料拿給議員看。

北市長柯文哲日前曾在電視專訪中表示，自己赴雙城論壇前，講稿有送給國安會看過掀議。周柏雅十四日在市政總質詢質疑柯曾承諾會將此事細節對外公布，至今卻無果；柯當時僅說事涉國家機密、避而不答，還激動回嗆，「你一定要在這裡公開講嗎？你要讓我跟民進黨的關係更緊張嗎？」雙方僵持不下，最後為讓市府有時間準備資料，擇期再進行答詢。

事隔三天，周再度問柯，「到底雙城會議的講稿，有沒有跟國安會協調過？是跟誰協調？你現在可以回答我嗎？」

柯文哲先是說，我們在專案結束後，北市發言人劉奕霆與總統府發言人林鶴明有溝通過，有涉及對方的議題，雙方有溝通；至於聯繫方式，大部分由市長室主任蔡壁如處理，有兩次透過e-mail，資訊局都有存底，一次則透過「信差」互動。

議長緩頰 柯允：下周三前給議員看

不過，周柏雅認為講稿內容並非機密，要求市府公開細節、信差是誰？柯則頻跳針說，國防、外交、兩岸都涉及總統職權，要尊重總統意見，還說國安會人員有些有情報員身分，不能由北市府單方面發表。氣氛再度凝結。

隨後，議長吳碧珠出面緩頰，講稿內容並非機密，不過與中央互動過程事涉敏感，盼周接受市府以較機密的方式呈現，並再讓市府有時間準備資料。柯文哲隨即搭腔，「資料要看就找時間私下給你看」，一旁副市長鄧家基同時也小跑步上備詢台與柯咬耳朵；後，柯便向周承諾，「下周三前會給議員看」。

北市議員黃向羣也在質詢時追問，市府講稿要先給國安會過目，是否因為談被刪減內容才不敢說？柯則未答。