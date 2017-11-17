捷運萬大線工程吊臂砸民宅 立委籲注意工安

2017-11-17 16:20

〔記者翁聿煌／新北報導〕台北市捷運工程局主導的捷運萬大線工程，位於新北市連城路的工地區域昨晚發生吊車鋼索斷裂，導致吊臂掉落砸到民宅外牆事故，猶如壓斷駱駝的最後一根羽毛，令地方民怨沸騰，立委江永昌說，萬大線從動工起就民怨不斷，圍籬將騎樓民宅整個包圍，還有商家因生意無著倒閉，台北市捷運局應在確保工安無虞及補償民眾財產損失後，盡速復工。

新北市捷運工程局今天也發函要求台北市捷運局落實工安檢查，總工程司凌建勳說，盼台北市捷運局在新北市工地應第一時間照會新北市捷運局，協助善後，落實工安，防範意外再發生。

新北市中和區連城路捷運萬大線工區昨晚8點多發生工程事故，一台連續壁抓掘機鋼索斷裂，吊臂橫移砸毀一旁3樓住戶外牆防盜鐵窗及瓷磚玻璃，所幸無人傷亡，台北市捷運局已要求施工廠商皇昌營造負起全責，賠償受災戶房屋及生活不便損失。

立法委員江永昌說，捷運萬大線沿線施工多位於民宅附近，連城路工程圍籬更是整條貼近民宅騎樓，自施工起即造成不少民怨，圍籬將民宅騎樓包圍，使店家生意受影響，甚至無法營業而不堪虧損倒閉，再者地下連續壁施工需24小時不間斷，夜間施工讓附近民眾苦不堪言，還有施工期間封閉部分車道，使交通堵塞雪上加霜。

江永昌說，捷運施工帶來許多困擾及不便，民眾多能諒解及忍耐，但發生嚴重工安意外，令民眾不安，他建議捷運局，公共工程應增加定期機具檢測保養頻次，確保大型機具安全無虞，監造單位應不定期抽查建材及現場施工狀況，避免建材瑕疵及降低工安意外發生，夜間施工時，加派監工、交維人員，應變突發狀況。