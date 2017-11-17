看好南台灣烘焙市場 AIT辦發表會推廣美國原物料

美國烘焙發表會發表多款以美國原物料製作的蛋糕與麵包。（記者王榮祥攝）

2017-11-17 16:18

〔記者王榮祥／高雄報導〕美國在台協會今首度在高雄舉辦「美國烘焙發表會、南台灣限定」，與南部多家知名西點合作，發表30多款以美國原物料製作的各式西點，希望透過在地美食、讓更多南部民眾知道來自美國的好料。

烘焙會由美國在台協會農業貿易辦事處與高雄餐旅大學策劃，參與西點店家包括漢來、馬可先生、巴黎波波、莎士比亞、台南大飯店、巧米巧克、永豐棧後壁湖畔休憩中心、帕莎蒂娜、胖匠手作、人道國際酒店等，在美國在台協會高雄辦事處舉行。

現場共推出30多款麵包、蛋糕、貝果、餅乾等，全都是知名西點房的代表作品。

協會說明，台灣是美國農產品出口的第7大貿易市場，農產原物料約有3成用於烘焙，近來台灣烘焙市場消費量持續增長，尤其在堅果、果乾、乳酪等原料應用明顯上升，乳酪更比去年成長22％，使得美國躍居台灣乳酪供應第1名。

看好台灣市場對美國原物料接受度，協會首次規劃烘焙會，推廣美麥磨製麵粉、巧克力、核桃、胡桃、杏仁、櫻桃乾、藍莓乾、葡萄乾、乳酪等，除了美味、也兼具台灣民眾重視的養生，期待能與更多南台灣西點師傅合作。