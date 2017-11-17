台南空污入秋首達紅害 環保局成立應變中心

台南市今天的空氣品質糟透了，上午天一度空霧茫茫一片。（記者蔡文居攝）

2017-11-17 16:08

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市今天的空氣品質糟透了，上午天空一度霧茫茫，全市4個空品測站的空氣品質指標（AQI）統統「滿江紅」，達紅害的不良等級，為今年入秋以來最糟的1次。環保局下午表示，上午即啟動空品不良應變措施並成立空氣污染應變中心，增派洗街車洗街，以減少道路揚塵。

環保局表示，今天因高壓環流影響，風速減弱，污染物容易累積不易擴散，造成雲嘉南及高雄地區測站細懸浮微粒，從清晨開始達不良等級，可能對所有族群不健康，因此南市於上午隨即啟動空品不良應變措施，並成立空氣污染應變中心。

環保局表示，南市的空氣品質是逐年明顯改善，去年秋冬同期統計有12個站日為紅害，今天為今年入秋以來第一次細懸浮微粒達紅害等級。

環保局表示，PM2.5濃度受到地形與季節影響明顯，秋冬因長程污染傳輸及背風面擴散不佳影響，故易發生空品不良，為降低污染源排放及民眾的健康防護，台南市政府已經訂有空氣品質惡化防制措施計畫，當空氣品質預報或逐時濃度達不良時，會立即通知前40％排放量的82家工廠，自主降載或提升處理效果等減少污染物排放，管制大型營建工地減少擾動塵土，及每3到4小時灑水一次，環保局並執行各項污染源的加強稽查，及以UAV（無人飛行載具）擴大巡查範圍、汽機車排氣污染等應變措施，並多增派2台洗街車洗街130公里來減少車行揚塵。