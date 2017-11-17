志工協助校內種草莓葡萄 惠明盲生樂圓夢

苗栗東興國小師生和惠明盲校盲生一起種草莓。（記者歐素美攝）

2017-11-17 16:36

〔記者歐素美／台中報導〕「老師，可以在學校種好吃的草莓跟葡萄嗎？」台灣拜耳公司完成盲生心願，協助惠明盲校在校園打造小而美的農園，並於今天舉辦「草莓傳愛・希望飛揚」惠明農園開幕暨農趣樂活日活動，慶祝「希望農園」啟用，40多位苗栗縣東興國小師生和盲生一起種草莓、玩闖關遊戲，笑聲滿校園。

台灣拜耳公司員工李元仁，3年來常和客戶合作帶領惠明盲生到校外採果體驗，但盲生集體外出是項大工程，經和學校討論，決定協助該校在校園打造適合盲生體驗及參與的農園，從今年5月起即發動志工協助整地及種植薰衣草等香草植物，因為盲生看不見，但聞得到。未來並將持續協助學校栽種適合販售的蔬果，幫助盲校畢業學生培養蔬果銷售技巧及能力。

台灣拜耳公司總裁林達玲說，台灣拜耳自2014年開始朝向作物科學教育領域，深入偏鄉或弱勢學校服務，惠明盲校的「希望農園」從最初的整地至後續種植維護，都依照盲生需求量身打造，希望幫助他們不用依靠視力也能親近、認識植物，藉此落實作物教育。

東興國小因位於於苗栗縣大湖鄉，是草莓產區，許多學生家長都是草莓農，而有「草莓國小」之稱，校方表示，這次和惠明盲校交流，學童和盲生一起合作闖關及種植草莓，更懂知福惜福及回饋。

惠明盲生教養院的王展偉及楊堃威，因為看不見，在志工協助下以手撫摸土壤及草莓苗，並將草莓苗種下，兩人開心表示，下次在校園裡就有香甜的草莓可以吃了。