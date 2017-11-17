中市東園國小閒地變農場 學童種菜盼收成

中市東園國小將校區閒置空間闢建為「東東農場」，讓小朋友認養照顧。（記者蘇金鳳攝）

2017-11-17 16:24

〔記者蘇金鳳／台中報導〕為了讓孩子學會珍惜糧食，愛護大地，中市烏日東園國小與熊肯作農場、東園社區發展協會合作，將原本閒置的校園角落開闢成「東東農場」，讓小朋友及志工們認養，如今小朋友親手種在農場的蔬菜已發芽，小朋友相當開心，很期待蔬菜長成後，「就可以帶回家煮來吃」。

東園國小在彩色跑道後，有一處閒置空地，過去一直未善用，有老師們覺得可惜，便在空地種一些植物，而校長王素貞認為可善用空間，將空地闢建為菜園，由小朋友認養種植，進行「食農教育」。

雖然東園國小的小朋友的家長有很多是農夫，但小朋友卻對農事不了解，因此校方便利用晨光時間邀請東園社區發展協會的理事長來為小朋友講解農事相關的知識。

此外，並從9月開始，便委請熊肯作團隊來協助，將空地闢建為菜園，由於熊肯作團隊不但有木工團隊，還有農業團隊，利用回收的木棧板製成蔬菜栽培箱，底部可接觸到泥土，讓蔬菜自然的成長。

由於校長王素貞希望讓孩子學會愛惜萬物，因此熊肯作團隊便利用枯枝落葉為農場先闢建一條步道，因曾傳聞空地下方過去曾埋過廢棄物，團隊怕土壤不夠肥沃，蔬菜種植下去無法生長，因此運了4、5噸的腐植土放置在箱內，作為蔬菜的土壤。

王素貞表示，「東東農場」分為3部份，一處環繞在大樹四週，將種植茄子及秋葵，由課照班比較晚下課的小朋友來認養照顧，第二區則是種植比較容易成長蔬菜，如小白菜、高麗菜等，第三區則是種植香草類。

王素貞指出，一旦植物長成，小朋友可帶回家，將可讓小朋友有成就感，甚至可在學期末了，在全校一起吃火鍋，就可用小朋友所種的蔬菜，達到「食農教育」目的。

而「東東農場」從9月開始整理後，東園社區發展協會便贈送種子給學校，協會還跟孩子們討論要選種那些蔬菜及如何種植，如今蔬菜已漸露出新芽，小朋友相當期待，希望蔬菜快快長大，便可帶回去給媽媽烹煮。

相關影音