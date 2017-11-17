文史團體與地主對峙 新北文化局現勘後村圳

文史團體與地主都到現場據理力爭，警方也到場維護秩序。（記者翁聿煌攝）

2017-11-17 16:20

〔記者翁聿煌／新北報導〕位於新北市樹林與新莊交界處的「後村圳」、沉砂池和紀念碑，因所在為私有地，業者近期決定開發為住宅大樓，剛動工整地就被文史團體阻擋，要求文化局緊急啟動指定古蹟程序，上午文史團體、地主與大批警力聚集現場，由學者專家進行現勘及審查，黃姓地主感嘆一切依法申請卻遭誤解，文史團體則希望由市府出面訂為古蹟保護，以容積移轉補償地主損失。

到場的台灣土地倫理發展協會秘書長陳健一指出，早年後村圳的灌溉範圍至板橋、樹林、新莊到八里岔一帶，是大台北3大水圳中長度最長的水圳，也是當年新莊、樹林聚落發展的基石，目前雖已不具備灌溉功能，但其空間意義與歷史文化都不可抹滅。

樹林文史工作者鄭至翔說，後村圳遺址的沉沙池與一旁的後村圳灌溉改善工程紀念碑，是在1954年興建，自兩年半前列冊追蹤後，文化局以缺乏經費為由，後續審議遙遙無期，列冊後的不作為，淪落致今日遭怪手長驅直入，破壞現場景觀，凸顯文化局的監督不周，也錯失了有效管理的時間；而且新北市水利局無視列冊文資價值，竟然核准工程，文化局也未加以阻止。

地主黃先生說，沉砂池土地為他家所有，儘管長期遭到政府做為水利設施占用，但仍依法繳交土地稅和遺產稅，連民眾在沉砂池亂倒垃圾，還是地主被罰款。

他原本希望政府能徵收，但政府說沒錢，近年經水利局確認沉砂池已無功能，將土地還給地主，他依法申請興建住宅大樓，同時願意保存後村圳水路及紀念碑，但文史團體主張要原狀保留，還要工程停工，已影響到地主權益。

文化局文化資產科指出，古蹟審查委員今天到場現勘，並且在區公所聽取雙方陳述意見，審議結果將於下次「古蹟歷史建築紀念建築史蹟聚落建築暨文化景觀審議會」時公布，在此之前，該地視為暫定古蹟，不得進行工程。